Ekonomi Volkswagen Türkiyedeki şirketini tasfiye ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Volkswagen Türkiye'deki şirketini tasfiye ediyor

Alman otomobil devi Volkswagen, Ekim 2019 tarihinde Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye etme kararı aldı. Tasfiye ilanı Manisa Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Şirket daha önce pandemi koşullarıyla aralarında Manisa yatırımının da olduğu yatırımlarını askıya almış, sonrasında Slovakya'da 500 milyon euro'luk ilave yatırım yapılacağını belirtmişti.

Haber Merkezi Diğer
Arşiv
Arşiv

Alman otomotiv şirketinin Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Volkswagen'den dev yatırım iddiası: Türkiye ile görüşüyorlar
EKONOMİ
Volkswagen'den dev yatırım iddiası: Türkiye ile görüşüyorlar

Manisa'da kurulmuştu

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu. Şirket, otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.

Yerli otomobil için müjdeyi verdi: Bu ay temel atılıyor
OYNAT 00:59
Yerli otomobil için müjdeyi verdi: Bu ay temel atılıyor
Yerli otomobilin fabrika inşaatının temeli bu ay atılıyor. Müjdeyi TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu verdi. Bursa Gemlik'teki arazide çalışmalar aralıksız sürüyor. Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Fabrika 1 milyon m2'lik askeri araziye inşa edilecek ve 22 milyar TL yatırım yapılacak.

Volkswagen'den kötü haber: Tüm yatırımlarını durdurdu
EKONOMİ
Volkswagen'den kötü haber: Tüm yatırımlarını durdurdu

Türkiye yatırımı askıya alınmıştı

Takip eden dönemde pandemi koşulları nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren şirket Temmuz ayında yaptığı duyuruyla Türkiye'de Manisa'da yaptığı yatırımın askıya alındığını açıklamıştı. Pandeminin ekonomik ve sosyal açıdan ciddi sonuçlar doğurduğu ve tüm dünyada ekonomik büyümenin ciddi ölçüde yavaşlayacağının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, "Krizin üstesinden gelmek ve pandemi öncesinde planladığımız satış rakamlarına tekrar ulaşabilmek için en az 2 - 3 yıl gibi uzun bir zamana ihtiyacımız var." ifadesine yer verilmişti.

Volkswagen yönetimine ilk kez bir Türk girdi
EKONOMİ
Volkswagen yönetimine ilk kez bir Türk girdi

Volkswagen heyecanı: Bir daire için 40 kişi arıyor
EKONOMİ
Volkswagen heyecanı: Bir daire için 40 kişi arıyor

Manisa, Volkswagen’e hazırlanıyor
EKONOMİ
Manisa, Volkswagen’e hazırlanıyor

Volkswagen vazgeçmedi
EKONOMİ
Volkswagen vazgeçmedi
Abone Ol Google News
Yılın hekimine acı veda

Yılın hekimine acı veda

Cenazede gözyaşları sel oldu...
AYMden Osman Kavala kararı

AYM'den Osman Kavala kararı

Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verildi.
Mutabakat sağlandı

Türkiye ve Rusya ortak aşı geliştirmek için anlaştı.

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

Ticaretin tarihi kalbine estetik dokunuş

​Koza Han'da zemin iyileştirme ve çevre düzenleme çalışmalarına start verdi.

Tüm risklere göğüs gerdi

Tüm risklere göğüs gerdi

​Türk lirası gelişmekte olan ülke para birimlerini geride bıraktı.
Pes dedirten<br>görüntüler

Pes dedirten
görüntüler

​Vaka sayısı yüzde 60 düştü, insanlar sokaklara döküldü.
Doğalgazda kritik yıl

Doğalgazda kritik yıl

​Uzmanlar yüzde 40'lık indirimi işaret ediyor.

Beyoğlu'nda<br>korkunç olay

Beyoğlu'nda
korkunç olay

Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Acı haberi<br>bakanlık açıkladı

Acı haberi
bakanlık açıkladı

​Kaza sonucu bir asker şehit oldu.

İlk parti yarın sabah İstanbul'a gelecek, perşembe Ankara'ya gönderilecek.
Emlak ve MTV<br>tutarları belli oldu

Emlak ve MTV
tutarları belli oldu

En düşük MTV 109 TL, en yüksek MTV 50 bin 107 TL.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.