Volkswagen'de işler iyi gitmiyor: Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Volkswagen'in iş konseyi ve işçi sendikasıyla Almanya'da 2030 yılına kadar 35 bin kişiyi işten çıkarma ve kapasite azaltma anlaşması, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından geldi. Ücretler konusunda ise Volkswgaen çalışanları için fiili bir dondurma söz konusu olacak.

Volkswagen çalışanları önümüzdeki dört yıl boyunca toplu ücret anlaşması kapsamında zam almayacak, bazı ikramiyeler ise kaldırılacak ya da azaltılacak.