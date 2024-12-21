Volkswagen'de işler iyi gitmiyor: Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkaracak

Almanın köklü otomobil üreticilerinden Volkswagen, 70 saatlik zorlu görüşmelerin ardından Almanya'da 35 bin kişiyi işten çıkarmak ve kapasite azaltmak için iş konseyi ve sendikayla anlaşmaya vardı. Otomobil devi söz konusu anlaşmayla orta vadede yıllık 15 milyar avro tasarruf hedefliyor.
Elektrikli araçların dünya genelinde sahip olduğu pazar hakimiyetinden dolayı sıkıntılı günler geçiren Volkswagen'de işler iyi gitmiyor. Son gelişmelere göre sendikayla anlaşan giden Volkswagen'in 35 bin kişiyi işten çıkaracağı açıklandı.
Almanya'nın en büyük sendikası IG Metall tarafından yapılan açıklamada, “IG Metall'in kırmızı çizgilerine bağlı kalınıyor: Fabrika kapatılmayacak, toplu işten çıkarmalar olmayacak ve toplu sözleşmede uzun vadeli kesintiler yapılmayacak. Sonuçta iyi bir uzlaşma sağlandı.” ifadeleri yer aldı.
İşçilerin yan hakları kayboluyor
Orta vadede yıllık 15 milyar avroluk tasarruf hedefleniyor
Volkswagen, Çinli üreticilerle rekabet edebilmek ve Avrupa'daki düşen talep ve elektrikli araçların beklenenden daha yavaş benimsenmesiyle mücadele için gerekli olduğunu açıkladığı önlemler konusunda eylül ayından beri sendika temsilcileriyle görüşüyordu. Görüşmelerin beşinci turunda 70 saatlik görüşmelerin ardından Noel tatili öncesi anlaşma sağlanması dikkati çekti.
Volkswagen, şirketin 30 yıllık istihdam garantisini eylül ayında sonlandırmıştı. Geçen ay, Volkswaen çalışanları, şirketin maliyet düşürme planlarını protesto etmek amacıyla Alman şirketin tarihinin en büyük grevlerinden ikisini gerçekleştirmişti. Alman basınına göre, IG Metall ile Volkswgaen yönetimi arasında müzakerelerdeki en büyük anlaşmazlık noktaları maliyet hedefleri, lokasyonlar ve bunların doluluk oranları ile iş garantisine ilişkin sorulardı. IG Metall ve Volkswagen İşçi Konseyi, fabrikaların kapatılmasını ve toplu işten çıkarmaları kabul etmeyeceklerini defalarca açıklamışlardı.
CEO'dan ilk açıklama: Artık kendi kaderimizi başarılı şekilde şekillendirebilecek bir konuma geri döndük
Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Üzerinde anlaşmaya varılan önlemler paketi ile şirket, maliyetler, kapasiteler ve tesisler açısından gelecek için belirleyici bir rota belirlemiştir. Artık kendi kaderimizi başarılı şekilde şekillendirebilecek bir konuma geri döndük.” ifadelerini kullandı.
Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer de dün gece alınan kararları zor bir karar olarak niteleyerek, bu kararların aynı zamanda gelecek için önemli bir rota belirlediğini ifade etti.
Schaefer, “Müzakerelerde üç önceliğimiz vardı. Almanya'daki tesislerde kapasite fazlasını azaltmak, iş gücü maliyetlerini düşürmek ve geliştirme maliyetlerini rekabetçi bir düzeye çekmek” ifadelerini kullanarak, her üç konu için de “sürdürülebilir çözümler” bulunduğunu belirtti.
Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo ise, “Hiçbir lokasyon kapatılmayacak, operasyonel nedenlerle kimse işten çıkarılmayacak ve şirket ücret anlaşmamız uzun vadede güvence altına alınacak” ifadelerini kullanarak, aylık gelirin ötesinde toplu sözleşme tavizleri olsa da bu durumun gelecek beklentileri ve 2030'un sonuna kadar yeni iş güvencesiyle dengelendiğini vurguladı.