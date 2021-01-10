Ekonomi Web Tapuda 4 kat artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Web Tapu’da 4 kat artış

Web Tapu’da 4 kat artış

Web Tapu’dan yapılan satışlar Kovid-19 salgını döneminde 4 kattan fazla arttı. 2020 Mart ayından yılbaşına kadar 1 milyon 350 binlik satış oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Web Tapu’nun salgın sürecinde “can simidi” görevini gördüğünü ifade eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019’da uygulamaya geçtiğini söyledi.
Web Tapu’nun salgın sürecinde “can simidi” görevini gördüğünü ifade eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019’da uygulamaya geçtiğini söyledi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, Kovid-19 salgını döneminde Web Tapu üzerinden yapılan satışların 4 kattan fazla artarak 1 milyon 350 bine ulaştığını belirtti. Genel Müdür Adlı, tapu ve kadastro başvurularının, geçen yıl 18 Mart’tan itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında “Web Tapu” sistemi üzerinden çevrim içi gerçekleştirildiğini anımsattı. Web Tapu’nun salgın sürecinde “can simidi” görevini gördüğünü ifade eden Adlı, Web Tapu altyapısı salgın sürecinden önce oluşturulan sistemin 2019’da uygulamaya geçtiğini söyledi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRDI

  • Adlı, "2019'dan marta kadar işlem sayısı 300 binin altındaydı. 2020 mart ayından bu yılbaşına kadar 1 milyon 350 bine yaklaştık. Durum böyle olunca Web Tapu uygulamaya geçtiğinde ilk olarak çok yaygınlaştıramadık. Pandeminin gündeme gelmesiyle özellikle marttan itibaren koronavirüs tedbirleri çerçevesinde vatandaşların işlemlerini birimlerimizden yapamayacağını duyurduk. Web Tapu’yu kullanarak işlemlerini yapmalarını istedik, ‘Sadece imza için kuruma geleceksiniz’ dedik. Böyle bir zorunluluk getirince mecburen insanlar Web Tapu’yu kullanmaya başladı.”

Mehmet Zeki Adlı

GÜNDE 9 BİN İŞLEM

Web Tapu’da alım satım işlemlerinin 1-2 gün içinde tamamlandığını bildiren Adlı, şunları kaydetti: “Web Tapu’da en yoğun olduğu dönemlerde dahi işlemlerin tamamlanma süresi 3 günü geçmedi. Böyle olunca insanlar ister istemez Web Tapu’ya yönelmeye başladı. Web Tapu’yu sadece vatandaşlar kullanmadı, kamu kurumlarına, değerleme uzmanlarına ve emlakçılara da açtık. Böyle olunca değişik kesimler de Web Tapu’yu kullanmaya başladı.

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