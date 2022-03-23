Yabancı da ‘kur korumalı’da

Kur korumalı mevduata ilk katılan hesapların vade süresi bugün doluyor. 3 ay önce hesap açanların ilk ödemesi gerçekleşecek. Yapılan hesaplamaya göre 21 Aralık’ta kur korumalı mevduat hesabı açanlar 3 ayda dövizdeki yükseliş nedeniyle mevcut faizin neredeyse iki katı kazandı. O dönemde 100 bin liralık kur korumalı mevduat hesabı açanların, dünkü kur üzerinden hesaplandığında, kazancı 27 bin 696 lira olarak gerçekleşti. 21 Aralık’ta Merkez Bankası dönüşüm kurunu 11.63 lira olarak açıklamıştı. Aynı tarihte 100 bin lira ile 8.598 dolar alınıyordu.

ÜÇ AYLIK KAZANÇ 27 BİN LİRAYI AŞTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı TL cinsinden açılan kur korumalı mevduat hesapları için yüzde 14 taban, yüzde 17 de tavan faiz getirmişti. İlk açılan hesaplarda faizin ağırlıklı olarak yüzde 14 olduğu dikkate alındığında 100 bin liranın 3 aylık getirisi 3.529 lirada kaldı. Yüzde 17 tavan faizin üç aylık getirisi ise 3 bin 982 lira oldu. Mevcut kur üzerinden doların 14, 85 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, getiri ise 27 bin 696 lira oldu. Dolayısıyla kur getirisi, faiz getirisini aştığı için aradaki fark devlet tarafından yatırımcılara ödenecek.

VATANDAŞ 3 AYLIK VADEYİ TERCİH ETTİ

Söz konusu TL korumalı hesaplarda ağırlıklı olarak gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kısa süre önce yaptığı açıklama, Kur Korumalı Hesaplardaki birikimin yüzde 60’ı döviz ağırlıklı olmak üzere 570 milyar lirayı aştığını belirtmişti. Üç ayın sonunda birikimi koruma üzerine kurgulanan bu sistemin, vatandaşın lehine olduğunun anlaşılmasıyla, dolar hesaplarındaki çözülmenin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi bekleniyor.

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Yabancılar da YUVAM hesabında

Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmesini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesabı’nda kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. Kur korumalı hesapların yurt dışındaki vatandaşlar için devreye alınan versiyonu YUVAM, yabancı kişi ve şirketlere de açıldı. Türkiye vatandaşı olmayan kişiler ile yurt dışında yerleşik şirketler de dolar, avro, sterlin veya altın gibi varlıklarını TL’ye çevirerek Yuvam hesabında değerlendirebilecek.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi’nde (YUVAM) değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı. Yurt dışında yerleşik kişiler ilgili tebliğde şu şekilde tanımlandı: “Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.”

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Katılım bankalarında 71,7 milyar lira birikti

Birikimini katılım bankaları üzerinden değerlendiren vatandaşlar, 3 aylık süre sonunda yüzde 17 katkı payıyla 3 bin 982 lira artırırken, doların artışıyla beraber katılımcıların kazancı 27 bin 696 liraya ulaştı. Katılım bankacılığı sektöründe Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nın büyüklüğü ise geçen üç aylık süreçte 71,7 milyar TL’ye ulaştı.

Yenileme imkanı getirildi

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirası'na çevrilebilecek. Ayrıca, sisteme dâhil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkânı tanındı. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL'ye çevrilerek kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırılırken kurumsallarda ise sınır 2021 sonu olarak devam edecek. Aynı düzenleme, Merkez Bankası’nın altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ için de geçerli olacak.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat sistemine ilişkin "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor" dedi. Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak ile bir araya gelen Kavcıoğlu, yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Kavcıoğlu, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'nden (YUVAM) para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz" şeklinde yanıtladı.

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EKONOMİ Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık

FOTOĞRAF 11 Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karaa göre; Bankalarda 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz ve altın hesapları da Türk Lirasına çevrilebilecek.<br> Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. <br><br> Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:<br><br>\"MADDE 1- 29122021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 202116)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31122021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”<br><br> “(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon veveya masraf ödenebilir.”<br><br> MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.<br><br> “(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”<br><br> MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<br><br> MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.\"<br><br> Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 31 Aralık 2021 itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek. Sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına da vade sonunda yenileme imkanı getirildi. BiP'te paylaş

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