Ekonomi Yabancı da kur korumalıda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yabancı da ‘kur korumalı’da

Kur korumalı hesaba ilk gün giren mevduat sahipleri için 3 aylık vade bugün doluyor. Dolar kurundaki artışla birlikte 100 bin liralık birikimin vade sonundaki kazancı yaklaşık 27 bin lira oldu. Kur korumalı hesap dünden itibaren yabancılara da açıldı. Yabancılar dolar, avro, sterlin veya altın gibi varlıklarını TL’ye çevirerek Yuvam hesabında değerlendirebilecek.

Abone Ol Google News
Burak Karaca Yeni Şafak
Yabancı da ‘kur korumalı’da
Arşiv

Kur korumalı mevduata ilk katılan hesapların vade süresi bugün doluyor. 3 ay önce hesap açanların ilk ödemesi gerçekleşecek. Yapılan hesaplamaya göre 21 Aralık’ta kur korumalı mevduat hesabı açanlar 3 ayda dövizdeki yükseliş nedeniyle mevcut faizin neredeyse iki katı kazandı. O dönemde 100 bin liralık kur korumalı mevduat hesabı açanların, dünkü kur üzerinden hesaplandığında, kazancı 27 bin 696 lira olarak gerçekleşti. 21 Aralık’ta Merkez Bankası dönüşüm kurunu 11.63 lira olarak açıklamıştı. Aynı tarihte 100 bin lira ile 8.598 dolar alınıyordu.

ÜÇ AYLIK KAZANÇ 27 BİN LİRAYI AŞTI

  • Hazine ve Maliye Bakanlığı TL cinsinden açılan kur korumalı mevduat hesapları için yüzde 14 taban, yüzde 17 de tavan faiz getirmişti. İlk açılan hesaplarda faizin ağırlıklı olarak yüzde 14 olduğu dikkate alındığında 100 bin liranın 3 aylık getirisi 3.529 lirada kaldı. Yüzde 17 tavan faizin üç aylık getirisi ise 3 bin 982 lira oldu. Mevcut kur üzerinden doların 14, 85 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, getiri ise 27 bin 696 lira oldu. Dolayısıyla kur getirisi, faiz getirisini aştığı için aradaki fark devlet tarafından yatırımcılara ödenecek.

VATANDAŞ 3 AYLIK VADEYİ TERCİH ETTİ

Söz konusu TL korumalı hesaplarda ağırlıklı olarak gerçek kişiler 3 aylık vadeyi seçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kısa süre önce yaptığı açıklama, Kur Korumalı Hesaplardaki birikimin yüzde 60’ı döviz ağırlıklı olmak üzere 570 milyar lirayı aştığını belirtmişti. Üç ayın sonunda birikimi koruma üzerine kurgulanan bu sistemin, vatandaşın lehine olduğunun anlaşılmasıyla, dolar hesaplarındaki çözülmenin önümüzdeki dönemde de artarak sürmesi bekleniyor.

Yabancılar da YUVAM hesabında

  • Yurt dışında yaşayan vatandaşların tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmesini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesabı’nda kapsam genişletildi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın YUVAM hesabı kapsamı genişletildi. Kur korumalı hesapların yurt dışındaki vatandaşlar için devreye alınan versiyonu YUVAM, yabancı kişi ve şirketlere de açıldı. Türkiye vatandaşı olmayan kişiler ile yurt dışında yerleşik şirketler de dolar, avro, sterlin veya altın gibi varlıklarını TL’ye çevirerek Yuvam hesabında değerlendirebilecek.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kur korumalı mevduat sisteminden yararlanması için çıkarılan Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat Katılım Sistemi’nde (YUVAM) değişiklik yapılarak, yabancı şirket ve kişilerin de sisteme dahil edilmesinin önü açıldı. Yurt dışında yerleşik kişiler ilgili tebliğde şu şekilde tanımlandı: “Yurt dışında oturma veya çalışma izni ya da hakkı bulunan veya adres kayıt sisteminde yerleşim yeri bilgisi olarak yurt dışı adresi kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca Mavi Kart verilenler ile bankalarda hesap açma şartlarını taşıyan yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler.”

Katılım bankalarında 71,7 milyar lira birikti

  • Birikimini katılım bankaları üzerinden değerlendiren vatandaşlar, 3 aylık süre sonunda yüzde 17 katkı payıyla 3 bin 982 lira artırırken, doların artışıyla beraber katılımcıların kazancı 27 bin 696 liraya ulaştı. Katılım bankacılığı sektöründe Kur Korumalı TL Katılma Hesabı’nın büyüklüğü ise geçen üç aylık süreçte 71,7 milyar TL’ye ulaştı.

Yenileme imkanı getirildi

Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişiklikle, 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirası'na çevrilebilecek. Ayrıca, sisteme dâhil olan TL mevduat ve katılım hesaplarına yenileme imkânı tanındı. Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin dolar, avro ve sterlin cinsinden döviz tevdiat hesabı ve katılım fonu hesaplarının TL'ye çevrilerek kur korumalı mevduat (KKM) sistemine dahil edilmesinde öngörülen tarih sınırlaması kaldırılırken kurumsallarda ise sınır 2021 sonu olarak devam edecek. Aynı düzenleme, Merkez Bankası’nın altın hesaplarından TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında tebliğ için de geçerli olacak.

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu
Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu

Vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, kur korumalı mevduat sistemine ilişkin "Sisteme teveccüh büyük, vatandaşlar yenilemeyi tercih ediyor" dedi. Dünya Türk İş Konseyi Başkanı Nail Olpak ile bir araya gelen Kavcıoğlu, yatırımcıların asla kaybetmeyeceği düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Kavcıoğlu, Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi'nden (YUVAM) para çıkışı olması ihtimaline ilişkin soruyu ise "Türkiye'de bu konuda asla sıkıntı olmaz" şeklinde yanıtladı.

Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık
EKONOMİ
Bakan Nebati kur korumalı mevduat hesabındaki son durumu aktardı: 570 milyar lirayı aştık

Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
FOTOĞRAF 11
Title
Kur korumalı mevduat sisteminde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan karaa göre; Bankalarda 31 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan döviz ve altın hesapları da Türk Lirasına çevrilebilecek.<br>
Title
Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve katılım hesaplarına vade sonunda yenileme imkanı getirildi. <br><br>
Title
Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:<br><br>\"MADDE 1- 29122021 tarihli ve 31704 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 202116)’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Title
“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31122021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilir.”<br><br>
Title
“(6) Bu Tebliğ kapsamında Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon veveya masraf ödenebilir.”<br><br>
Title
MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.<br><br>
Title
“(4) Merkez Bankası tarafından bu uygulama kapsamında açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına vade sonunda yenilenme imkânı tanınabilir. Hesabın yenilenmesine ilişkin kapsam, usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir.”<br><br>
Title
MADDE 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.<br><br>
Title
MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.\"<br><br>
Title
Title
Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik
Kur korumalı mevduat sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; 31 Aralık 2021 itibariyle bankalarda mevcut olan döviz ve altın hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek. Sisteme dahil olan Türk Lirası mevduat ve katılım hesaplarına da vade sonunda yenileme imkanı getirildi.


Kar yağışı yarın geri geliyor

Kar yağışı yarın geri geliyor

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü rapor yayımladı.
Savaş mağduru futbolculara transfer izni

Savaş mağduru
futbolculara transfer izni

​Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA'nın kararını onayladı.
İşgalde 28inci gün: Rusyadan nükleer silah tehdidi

Sağlık ​Bakanı Koca, sağlıkta şiddete ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna'daki durumu ele aldık.

ABD'de gövde gösterisi

ABD'de gövde gösterisi

​Üç Türk firma dünyanın en büyük uydu fuarında.

​Çevre illerden de hissedildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.