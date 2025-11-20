Yabancı tabelaya 10 kat vergi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, iş yeri ve binalarda Türkçe isim kullanılmasını sağlamak için yeni bir mevzuat üzerinde çalışıyor. Fransa başta olmak üzere 14 ülke incelendi. Yerel yönetimlere tabela konusunda daha fazla yetki verilecek. Yabancı isimlerden oluşan dükkan, bina isimleri için 10 katı fazla reklam ve tabela vergisi alınacak. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, yapılan çalışma kapsamında, yabancı kelimelerden oluşan tabelalara bir sınırlama getirilmeyecek. Ancak bunun bir bedeli konulacak. Türkçe isim tercih edenlerin ilan ve reklam vergisini daha düşük ödemeleri sağlanacak.





14 FARKLI ÜLKEDEKİ UYGULAMALAR İNCELENDİ

Yeni bir kanun üzerine çalışan Bakanlık bürokratları Fransa, Çin, Körfez ülkelerinin de bulunduğu 14 ülkedeki konuya ilişkin uygulamayı inceledi. Ülkelerde yapılan dil çalışmalarına ve dillerini korumaya yönelik atılan adımlar araştırıldı. Yapılacak çalışma ile birlikte yerel yönetimlere tabela ve reklam vergisi konusunda daha fazla yetki verilecek. Yabancı isimlerden oluşan dükkan, bina isimleri için 10 katı fazla reklam ve tabela vergisi alınacak. Yabancı kelimelerin olduğu bina isimlerinin tercih edilmemesi istenecek.





YABANCI KELİMELER KÜÇÜK YAZILACAK

Yer yön, tabelalarıyla ilgili de düzenleme yapılacak. Tabelalar ile ilgili yabancı kelimelerin değiştirilmesi istenecek. Yabancı dil kelimelerin tercih edilmemesi önerilecek. Yabancı isimler Türkçe’nin yanında daha küçük yazılacak.





F KLAVYEYE TÜRKÇE ÖNLEM

Diğer bir çalışma ise F klavye ile ilgili olacak. Uzman bir ekip, klavye standardını yenilemek üzere çalışma yürütecek ve klavyelerdeki yabancı kelimelerin yerine Türkçeleri yer alacak. Örneğin “Enter” yerine “Giriş” “Insert” yerine “Ekle” “Delete” yerine “Sil”, “Pause” yerine “Dondur” gibi kelimeler bulunacak. Ayrıca, avro ve dolar amblemlerinin yanına, Türk Lirası'nın (TL) amblemi de konulacak. Bu konuda, klavye üreticisi firmalarla görüşmeler yapıldığı belirtildi.



