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Ekonomi

Yabancıya satışı rahatlatacak adım

Yabancıya konut satışında son dönemde sorun teşkil eden Gayrimenkul Bilgi Merkezi kaldırılıyor. GABİM’in ret vermesinden dolayı sektörde işlemlerin yüzde 80’inin sonuçlandırılamadığını belirten Karmar İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, hükümetin bu adımının yabancıya satışı rahatlatabileceğini söyledi.

Cabir Turğut
Cabir Turğut
04:00 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 05:09 - 1/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yabancıya konut satışında değerleme raporlarını inceleyerek onay veren Gayrimenkul Bilgi Merkezi’nin (GABİM) faaliyetleri durduruluyor. Sektöre müjdeyi, İstanbul Ticaret Odası’nda katıldığı bir toplantıda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. Özhaseki, “Tapu Kadastro’da yabancıya satış değerleme raporlarını inceleyen bir grup oluşturulmuştu. Bu grup bazı endişeler veya iyi niyetli de olsa hesaplamalarıyla işi iyice zora soktu. İstanbul’da gayrimenkul işi yapan büyük firmalar yaşadığı zorluklardan dolayı satış yapamaz duruma geldiler. Biz GABİM’i kaldırıyoruz, herkes rahatlasın” dedi.


SEKTÖR RESMİ GAZETE’Yİ BEKLİYOR

Hükümetin bu adımının yabancıya satışı rahatlatabileceğini belirten Karmar İcra Kurulu Başkanı Emrullah Yedikardeş, sektör olarak şimdi Resmi Gazete’de yayımlanacak kararı beklediklerini dile getirdi. Yedikardeş, GABİM’in bir süredir yapılan değerlemeyi yüksek bularak, raporların yüzde 80’ine ret vermesi sebebiyle sektörde satışların frene bastığını ifade etti. Yedikardeş, “GABİM hangi gerekçe ile reddediyor bilemeyiz. Belki yabancılara satış yoluyla vatandaşlık verilmesinden dolayı toplumun bazı kesimlerinde baş gösteren hassasiyetin payı vardır, belki de haklı başka gerekçeleri. Ancak bir gerçek var ki o da bu durum hem satış sürecini uzatıyor, hem de gerçekleşen satışların geri dönmesine, iptaline kadar gidebiliyor” diye konuştu.


HER TÜRLÜ ÇÖZÜME DESTEK VERİRİZ

Tıkanıklığı aşacak her türlü çözüme proje geliştiriciler olarak destek vereceklerinin altını çizen Yedikardeş, “Konu, önce sorunu teşhis etmek, bu sorunun sektör için ne tür yaralar açtığını görmek, ona göre de tedavi sürecini acilen başlatmak olmalıdır. Bu çerçeveden baktığımızda hükümetimizin sektörün sorunlarına duyarsız kalmamasını taktirle karşılıyoruz” ifadelerini kullandı. Yedikardeş, konut sektörü adına bir öneride de bulundu: “GABİM bildiğimiz ve vitrinde olan bir kurumdu. Halen sürece dahil olan ya da olabilecek kurumların veyahut kurum çalışanlarının resmi ya da gayriresmi blokajları olabileceğinden endişeliyiz. Bakanımızın GABİM’i kaldırmakla kalmayıp, süreçleri kolaylaştırma konusunda ilgili birimlere gerekli uyarıları da yapacağına inanıyoruz.”


#Ekonomi
#yabancıya konut satışı
#gayrimenkul
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