Yalıtımla yüzde 50 tasarruf mümkün

Soğukla birlikte yükselen doğalgaz faturalarına karşı en güçlü çözümün binaları bir kalkan gibi saran yalıtımdan geçtiğini aktaran Eruslu, “Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolara yakın ödeme yapıldı. Üstelik kullanılan enerjinin yüzde 32,7'si binalarda tüketiliyor ve bunun yüzde 80'lik kısmı kışın ısınma, yazın soğutma için harcanıyor. Oysa doğru malzeme ve standartlara uygun uygulamalarla yapılan ısı yalıtımı, enerji harcamalarını yüzde 50 düşürebiliyor. Ülkemizdeki binaların sadece yüzde 25'i yalıtımlı olduğundan enerji faturaları tüketicilere yük olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.