Yalıtımla yüzde 50 tasarruf mümkün

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapıya kavuşturduğumuzda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolarlık tasarruf elde edebiliriz” diye konuştu.
Eruslu, enerji maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında ısı yalıtımı yaptırmanın artık sadece konfor değil ekonomik bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti.
BİNALARIN YALNIZCA %25’İ KORUNUYOR
Soğukla birlikte yükselen doğalgaz faturalarına karşı en güçlü çözümün binaları bir kalkan gibi saran yalıtımdan geçtiğini aktaran Eruslu, “Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolara yakın ödeme yapıldı. Üstelik kullanılan enerjinin yüzde 32,7'si binalarda tüketiliyor ve bunun yüzde 80'lik kısmı kışın ısınma, yazın soğutma için harcanıyor. Oysa doğru malzeme ve standartlara uygun uygulamalarla yapılan ısı yalıtımı, enerji harcamalarını yüzde 50 düşürebiliyor. Ülkemizdeki binaların sadece yüzde 25'i yalıtımlı olduğundan enerji faturaları tüketicilere yük olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.