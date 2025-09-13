Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Yalıtımla yüzde 50 tasarruf mümkün

Yalıtımla yüzde 50 tasarruf mümkün

04:0013/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, “Binalarımızı ısı yalıtımı ile daha az enerji tüketen yapıya kavuşturduğumuzda her yıl yaklaşık 12-15 milyar dolarlık tasarruf elde edebiliriz” diye konuştu.

Eruslu, enerji maliyetlerinin yüksekliği dikkate alındığında ısı yalıtımı yaptırmanın artık sadece konfor değil ekonomik bir zorunluluk olduğuna dikkati çekti.

Emrullah Eruslu

BİNALARIN YALNIZCA %25’İ KORUNUYOR

Soğukla birlikte yükselen doğalgaz faturalarına karşı en güçlü çözümün binaları bir kalkan gibi saran yalıtımdan geçtiğini aktaran Eruslu, “Geçtiğimiz yıl enerji ithalatı için 70 milyar dolara yakın ödeme yapıldı. Üstelik kullanılan enerjinin yüzde 32,7'si binalarda tüketiliyor ve bunun yüzde 80'lik kısmı kışın ısınma, yazın soğutma için harcanıyor. Oysa doğru malzeme ve standartlara uygun uygulamalarla yapılan ısı yalıtımı, enerji harcamalarını yüzde 50 düşürebiliyor. Ülkemizdeki binaların sadece yüzde 25'i yalıtımlı olduğundan enerji faturaları tüketicilere yük olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.



#Yalıtım
#İZODER
#Emrullah Eruslu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?