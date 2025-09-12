Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi

Bakan Bolat’a tescilli Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi

15:4512/09/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, Buldan bezinden üretilmiş gömlek hediye edildi.
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, Buldan bezinden üretilmiş gömlek hediye edildi.

Denizli’de ihracatın yılları ödül törenine katılan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, doğal klima özelliği nedeniyle tescillenen Buldan bezinden üretilen gömlek hediye edildi.

Denizli’ye gelen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a, AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay tarafından Buldan bezinden üretilmiş gömlek hediye edildi.


Denizli İl Başkanlığı makamında Ticaret Bakanı Bolat’a Buldan bezinden üretilen gömleği takdim eden İlçe Başkanı Ömer Özbay, gömleğin doğal klima özelliğine sahip olduğuna dikkat çekti.


Bu yönüyle coğrafi işaret tesciliyle üretim yapıldığını vurgulayan Özbay, Bakan Bolat’a tamamen organik doğal pamuk ipliğinden imal edilen gömleği, güzel günlerde giymesi temennisinde bulundu.



#Ömer Bolat
#Ticaret Bakanı
#Buldan bezi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÜNİVERSİTE SON KAYIT TARİHİ 2025: 2025 mazeretli kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?