Yapay zeka çağı başladı

Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı olan Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı. Dev etkinliğe bu yıl tam anlamıyla yapay zeka ve ona bağlı teknolojiler damgasını vurdu. Teknoloji uzmanlarına göre yapay zeka çağı resmen başladı.

Orhan Orhun Ünal.

TÜRKİYE'DEN 32 ŞİRKET

200 ülkeden cihaz imalatçıları, teknoloji sağlayıcılarının, mobil operatörler ve içerik sahiplerinin tanıtımlarında üretken yapay zeka öne çıktı. 100 bine yakın teknoloji profesyonelinin akın ettiği etkinliği Yeni Şafak olarak yerinde takip ediyoruz. Fuarda 5G, bulut ağı (cloudnet), ileri yapay zeka (AI), her şeyin interneti (IoE), teknolojinin ufku (Tech Horizon) ve finans teknolojileri (Fintech) bölümleri bulunuyor. Fuara kayan ekranlı konsept telefonlar, mixed reality (karma gerçeklik) gözlükleri ve NFC teknolojili akıllı yüzükler başta olmak üzere geleceğin ürünleri damgasını vuruyor. Türkiye'den 32 şirketin stant açtığı etkinlikte ülkemizin milli katılımını İstanbul Ticaret Odası (İTO) organize ediyor.

BİR NESLİN HAYALİ

Bu sene fuarda yapay zeka sayesinde bilim kurgu filmlerinin pabucunu dama atacak yenilikler sergileniyor. Bir neslin çocukluk hayali uçan arabalar gerçek oluyor. Joby Aviation isimli şirketin ürettiği elektrikli araç etkinliğe damga vurdu. 5 koltuklu elektrikli hava taksisi 2025'te yolcu taşımaya başlayacak.

DÜNYANIN GÜNDEMİ 6G

Organizasyonda öne çıkan konulardan biri de 5G oldu. 6G teknolojisi de şimdiden tartışılıyor. Apple'ın tanıttığı Vision Pro gözlüklerinin ardından diğer artırılmış gerçeklik gözlükleri de MWC'de ilgi odağı haline geldi.

FUARDA İSRAİL PROTESTOSU

Öte yandan bir grup protestocu, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in etkinlikte bulunmasına tepki gösterdi. Fuar organizasyonu geçen yıl Rus firmalarına yer vermemişti.

Şekib Avdagiç

İTO'DAN milli çıkarma

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "MWC Barselona, Türk şirketlerinin, girişimcilerin ve startupların önemli bir inovasyon gösteri alanı" ifadesini kullandı. Avdagiç, Türkiye'nin dünyadaki rekabet yarışında bir yandan teknoloji üretmeye, bir yandan da ihraç etmeye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem üretim hem ihracatta teknolojiyi hakim kılmaktan öte bir seçeneğimiz yok. Bu nedenle de tüm yatırımlarımızı teknoloji odaklı kurgulamak zorundayız" dedi.

TİCARETİN KİMYASI DEĞİŞİYOR

Yapay zekanın hayatın her alanına girmeye başladığını hatırlatan Avdagiç, "Adı yapay ama çıktısı gerçek. Bu gerçeklik, kısa süre içinde tüm üretim süreçlerini yeniden şekillendirecek ve küresel ticaretin dengelerini yeniden dizayn edecek" diye konuştu. Avdagiç, Türkiye'de orta ve yüksek teknolojili ürünlerin toplam imalat sanayi içindeki payının yüzde 40,3'e çıkmasının ve bu kategorideki ihracatın 100 milyar dolara yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu da söyledi.







