Yapay zekada merkez oluruz

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki stratejik hedeflerine ilişkin Yeni Şafak'a konuştu. Yapay zeka politikalarının küresel rekabet gücünü artıracak şekilde şekillendirildiğini vurgulayan Dönmez, “Türkiye’nin yapay zeka stratejisi, küresel rekabet gücünü artıracak, yerli ve milli teknolojileri teşvik edecek, etik ve hukuki çerçeveyi oluşturacak şekilde kurgulanmaktadır” dedi.

LİDERLİK EDEBİLİRİZ

Türkiye’nin bu alandaki en büyük avantajlarından birinin jeopolitik konumu olduğuna dikkat çeken Dönmez, yapay zeka teknolojileri sayesinde ülkenin bölgesel liderlik rolünü üstlenebileceğini belirtti. Dönmez, “Ülkemizin coğrafi konumu, Avrupa ile Asya arasında teknoloji transferine imkân sağlayarak, ülkemizi yapay zeka girişimleri için ideal bir merkez haline getirebilir. Başta sınır komşularımız olmak üzere, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde teknolojik dönüşüm süreçlerine liderlik ederek, ülkemiz bu bölgelerde rekabet avantajı yakalayabilir” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL ŞİRKETLERE ALTERNATİF

Türkiye’nin yapay zeka alanındaki bağımsızlığını güçlendirmek için açık kaynak teknolojilere ve yerli çözümlere odaklandığını söyleyen Dönmez, bu doğrultuda kamu kurumları ve üniversitelerde yürütülen projelerin önemine işaret etti. “Halihazırda farklı kamu kurumlarımızda ve üniversitelerimizde çalışmaları sürdürülen Türkçeye dayalı açık kaynak büyük dil modelleri, ülkemizin küresel büyük şirketlerden bağımsız hareket etmesinde büyük rol oynayacaktır” dedi. Yapay zeka ekosisteminin gelişimi için altyapı yatırımlarının kritik öneme sahip olduğunu belirten Dönmez, “Yerli veri merkezleri, yerli çip, süper bilgisayarlar ve yerli bulut imkânları gibi yapay zekâ altyapılarımız sayesinde, şeffaf ve açık kaynak çözümler sunarak küresel teknoloji şirketlerine önemli bir alternatif haline gelebiliriz” diye konuştu.

SAVUNMA, TARIM, ENERJİDE YAPAY ZEKA HAMLESİ

Türkiye’nin yapay zeka alanında küresel çapta rekabet edebilmesi için belirli sektörlerde en iyi olmayı hedeflemesi gerektiğini dile getiren Dönmez, savunma sanayisindeki başarıya dikkat çekti. “Nasıl ki ASELSAN, HAVELSAN, BAYKAR gibi şirketler aracılığıyla yapay zekâ destekli İHA’lar, otonom sistemler ve akıllı savaş teknolojileri geliştirerek askeri alanda ön plana çıktı isek, tarım, yenilenebilir enerji ve eğitim gibi sektörlerin en az birinde de dünyanın en iyisi olabiliriz” dedi. Türkiye’nin üretim alanında da yapay zeka destekli akıllı tesisler kurarak Çin’den uzaklaşan yatırımları çekebileceğini belirten Dönmez, “Küresel ticaret savaşlarının her geçen gün kendini hissettirdiği bir ortamda, ülkemiz yapay zekayı azami verimlilikte kullanan akıllı üretim tesisleri kurabilir” ifadelerini kullandı.

TERSİNE BEYİN GÖÇÜ BAŞLAYACAK

Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde yapay zeka destekli uygulamaların hızla yaygınlaştığını belirten Dönmez, e-Devlet, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda bu teknolojinin aktif olarak kullanıldığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın yapay zekâ teknolojileriyle hastalık teşhisi ve tedavi planlaması yapmaya başladığını, Emniyet Genel Müdürlüğünün ise suç analizleri ve olay tahminleri için yapay zekâdan yararlandığını aktardı. Yapay zeka alanında uzman insan kaynağı yetiştirmenin önemine de değinen Dönmez, beyin göçünü tersine çevirmeyi hedeflediklerini belirterek, “2025 yılı sonuna kadar yapay zeka alanındaki istihdamı 50 bine, lisans öğrencisi sayısını ise 10 bine çıkarmayı planlıyoruz” dedi.







