İŞKUR'dan 2,3 milyon kişiye kariyer desteği

İŞKUR'un 2024 Yılı Faaliyet Raporu'na göre, istihdamın korunması ve artırılması, işsizliğin azaltılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi ile kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla çeşitli çalışmalar hayata geçiriliyor.

İşsizlerin iş gücü piyasasına katılımını artırmak ve işverenlerin nitelikli eleman teminini kolaylaştırmak amacıyla "İş ve Meslek Danışmanlığı" hizmeti sunan İŞKUR, geçen yıl iş arayan 2,3 milyon kişiyle toplam 3 milyon 70 bin görüşme yaparak kariyer planlamalarına destek oldu. İş ve meslek danışmanları, 2002'den bu yana ise iş arayanlarla 44 milyondan fazla görüşme gerçekleştirdi. "İş ve Meslek Danışmanlığı" kapsamında dezavantajlı kesimlere yönelik de iş arama becerileri eğitimleri veriliyor. Bu eğitimlerle kişilerin iş gücü piyasasındaki etkinliklerinin artırılması sağlanıyor ve bu iş gücü piyasasına girişleri kolaylaştırılıyor.