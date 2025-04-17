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Yapay zekayla milyonlar cepte

Yapay zekayla milyonlar cepte

Merve Safa Akıntürk
04:0017/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yalnızca kurumsal yapay zeka stratejisine sahip olmanın bile üretim sektöründe sağladığı maliyet düşüşü ve gelir artışı önemli tutarlara ulaşıyor. TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu’nda sunum yapan Deloitte Danışmanlık Ortağı Barış Yenidünya, Türkiye’nin yapay zeka alanındaki güçlü ve zayıf yönlerini anlattı. Yenidünya, “Bugün sadece kurumlarımızın, kurumsal yapay zeka stratejisine sahip olması bile ortalama maliyeti yüzde 24 oranında düşürüyor, ortalama gelir artış oranını da yüzde 8 arttırıyor. 2024 verileriyle ya da 2023 verileriyle üretim sektörüne baktığımızda, gelirden ve maliyet düşüşünden elde edeceğimiz kazanç yaklaşık 801,5 milyon Türk Lirası olacakmış. Bunu bir de bilişim sektörü için tekrarlıyor olsaydık, aslında gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,57’sini de kazanmış ve dahil etmiş olacaktık sistemimize. Bu yüzden, bu yapay zeka stratejisini oturtmak değerli” dedi.


TARİFE SAVAŞLARI YAPAY ZEKAYA TAŞINDI

Ernst&Young Türkiye Yapay Zeka Hizmetleri Lideri Reyzi Devrim Pamir ise Türkiye’deki çalışan nüfusun yüzde 55’inin yapay zeka tarafından rahatlıkla yapılabilecek işlerde çalıştığına dikkati çekerek, bu bağlamda yapay zekanın istihdama, sosyal barışa büyük etkisi olacağını belirtti. ABD’nin yeni yönetiminin, özellikle son haftalarda almış olduğu gümrük vergisi kararlarının yapay zeka teknolojileri açısından etkisine ilişkin Pamir, “Tarife, Türkiye de dâhil olmak üzere, Mısır ve Körfez bölgesini içerecek şekilde ABD için geçen seneden çok daha stratejik önemde bir yere gelmiştir” ifadesini kullandı..


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#yapay zeka
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