Yapı kullanım iznine kolaylık

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti'li Mustafa Demir, yapıların yapı kullanma izin belgelerini belediyelerin tanzim edeceğini ancak yapı kullanma izin belgelerini almakta zorlanan yapı sahiplerinin kanuni süre sonunda Çevre, Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebileceklerini söyledi. Aynı zaman İmar Komisyonu Başkanvekili de olan Mustafa Demir, teklife göre, yapı ruhsatında, imar planı uygulamalarında birinci dereceden sorumlunun belediyeler olduğunu ifade etti. Yapıların yapı kullanma izin belgelerini belediyelerce tanzim edileceğini de dile getirdi.

Demir, müracaatları olduğu hâlde yapıları bitmiş ama yapı kullanma izin belgelerini almakta zorlanan yapı sahiplerininse kanuni süre sonunda belediyelerden cevap alamamaları halinde Çevre, Şehircilik Bakanlığı'na müracaat edebileceklerini kaydetti. Demir, imar yetkisi belediyelerden alınmadığını ifade ederek, "Kesinlikle öyle bir şey yok, öyle bir şeyin olması mümkün değil ve eşyanın tabiatına da aykırı" dedi. Yerel yönetimlerin plan yapma yetkilerinin ellerinden alınmadığını kaydeden Demir, "İmar planlarının yapılmasında da imar planlarının revizyonunda da imar planlarının uygulanmasında da birinci dereceden sorumlu olanlar belediyelerimizdir" ifadelerini kullandı.