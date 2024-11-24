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Faiz düşerse konut piyasası da rahatlar

Faiz düşerse konut piyasası da rahatlar

04:0024/11/2024, Pazar
G: 24/11/2024, Pazar
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Tahir Tellioğlu, Cevdet Yılmaz ve Mustafa Şahin
Tahir Tellioğlu, Cevdet Yılmaz ve Mustafa Şahin

İMKON Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek, yapı sektöründeki sorunları anlattı. Faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini belirten Tellioğlu, konut ve ticari kredilere erişimin kolaylaştırılmasının önemine işaret etti.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve İMKON Başkanvekili Mustafa Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek, yapı sektöründeki başlıca sorunları anlattı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tahir Tellioğlu, ziyarette Merkez Bankası politika faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini ifade ederken, konut ve ticari kredilere erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti. Tellioğlu, deprem risk kuşağı altında olan Türkiye'de kentsel dönüşümü yavaşlatan problemlerin çözümüne ilişkin de şu görüşlerini paylaştı:


UCUZ MALİYETLİ ARSA TALEBİ

"Yapı müteahhitleri sınıflandırmasından kaynaklı sorunlar giderilerek, özel sektör dinamik gücü kentsel dönüşüme kazandırılmalıdır. Temel inşaat malzemelerinin enflasyon üstü fiyat artışlarına izin verilmemeli. Konut imalatında en büyük maliyeti oluşturan arsa ihtiyacı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve belediyeler marifeti ile altyapısı hazır arsa üretilerek, yapı sektörüne ucuz maliyetle sunulmalı. Ülkemizde yapı kalitelisini yükseltme dışındaki gereksiz prosedürler azaltılmalı ve konut üretimi artırılarak kiralar düşürülmelidir."


YURT DIŞI İŞLERİNDE TEŞVİK BEKLENTİSİ

İnşaat sektörünün kamu müşavirlik öncülüğünde yurt dışından daha fazla iş almasının desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Tellioğlu, "Müteahhitlik sektörü, diğer iş kollarında olduğu gibi ivedilikle Meslek Odası kurup, sektörel sorunlarını daha hızlı çözmeli, kamunun bu alandaki yükü hafifletilmelidir" dedi.




#türkiye
#konut
#ekonomi
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