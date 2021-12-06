Ekonomi Yargıtaydan o patronlara kötü haber İşe girişte imzalatamayacaklar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar

Hukuka aykırı bir şekilde çalışanlara işe girişte boş senet imzalatan işverenler için Yargıtay’dan ‘tokat’ gibi bir karar çıktı. Yüksek mahkeme; işçiden boş senet alan işverenin, iş ve çalışma hürriyetini ihlal suçunu işlediğine hükmetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Yargıtay’dan o patronlara kötü haber: İşe girişte imzalatamayacaklar
Foto: Arşiv.

Mahkemeye başvuran bir grup işçi, patronlarının işe başlarken kendilerinden boş senet aldığını öne sürdü. Mahkeme, davanın düşürülmesine hükmetti. Kararın temyiz edilmesiyle devreye Yargıtay 18. Ceza Dairesi girdi. Yargıtay kararında; Türk Ceza Kanunu’nda hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verileceği yönündeki yasa maddesi hatırlatıldı.

  • Kararda şöyle denildi:
  • “Sanıkların, şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla, alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri ortadadır. Sanıkların eyleminin TCK’nın 119. maddesi kapsamında birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak, suçun kovuşturulmasının şikayet koşuluna bağlı olmadığı tespit edilmeksizin şikayetin süresinde olmadığı gerekçesi ile kamu davasının düşmesine karar verilmesi kanuna aykırıdır.”

Mahkemeden emsal karar: 300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin
GÜNDEM
Mahkemeden emsal karar: 300 bin dolarlık ilacı SGK ödesin
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

8 Ocak 2022'de açılması planlanıyor.
Memur maaşlarına zam oranı belli oldu

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

Boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor.

Hastaneyi <br>birbirine kattı

Hastaneyi
birbirine kattı

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.