Ekonomi Yarını düşünen veliler için Eğitim Destek Sigortası
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yarını düşünen veliler için Eğitim Destek Sigortası

Günümüzde finansal okuryazarlığı yüksek müşteri kitlesine sahip bankalar ile entegre çalışan sigorta şirketleri müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürünler ile sektörde ön sıralara çıkıyor. Halk Emeklilik Eğitim Destek Sigortası bu ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sibel Sağlam
Sibel Sağlam

Eğitim destek sigortası ile gelecek güvencesi

Tüm ebeveynlerin çocuklarının en iyi eğitimi alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Halk Emeklilik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, beklenmedik aksiliklere karşı çocukların eğitimini güvenceye almanın günümüzde kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Halk Emeklilik, Eğitim Destek Sigortası ile bir yandan eğitim hayatında gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı güvence sağlarken; diğer yandan ek fayda hizmetleri ile kariyer basamaklarında müşterilerinin ve öğrencilerin yanında oluyor. Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde çocuğunun veya eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin eğitim masraflarını Halk Emeklilik karşılıyor.

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