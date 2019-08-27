Yarını düşünen veliler için Eğitim Destek Sigortası

Eğitim destek sigortası ile gelecek güvencesi

Tüm ebeveynlerin çocuklarının en iyi eğitimi alması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Halk Emeklilik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sibel Sağlam, beklenmedik aksiliklere karşı çocukların eğitimini güvenceye almanın günümüzde kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Halk Emeklilik, Eğitim Destek Sigortası ile bir yandan eğitim hayatında gerçekleşebilecek olumsuzluklara karşı güvence sağlarken; diğer yandan ek fayda hizmetleri ile kariyer basamaklarında müşterilerinin ve öğrencilerin yanında oluyor. Sigortalının sigorta süresi içerisinde vefatı halinde çocuğunun veya eğitimini üstlendiği başka bir öğrencinin eğitim masraflarını Halk Emeklilik karşılıyor.