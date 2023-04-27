Yarısı Bizden Kampanyası'na yoğun ilgi: İki günde 37 bin 178 bina için başvuru yapıldı

Sultanbeyli Millet Bahçesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum tarafından açıldı. Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul'umuzda 243 bin 72 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 37 bin 178'e ulaştı. Sultanbeyli'deki başvuru sayısı da şu anda 867. İnşallah 29 Mayıs'a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorumö dedi.





Sultanbeyli Millet Bahçesi'nin açılış töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, milletvekilleri, partilerin ilçe başkanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 67 bin metrekare alan üzerine kurulan projede çocuk oyun alanları, koşu parkuru, çok amaçlı spor sahaları, millet kıraathanesi, spor alanları bulunuyor.

"Sultanbeyli Millet Bahçemizi gençlerimize armağan ediyoruz"

Açılış töreninde konuşan Bakan Kurum, “Şanlı fethin işaret fişeğinin atıldığı mevkide, Aydos Kale'mizin yükseldiği Sultanbeyli'deyiz. Burası Fatih'in inancının yeşerdiği ilk topraktır. Burası ecdadımızın yüreğine düşen İstanbul aşkının doruk noktasıdır. İşte, bizler de bugün, İstanbul için hayal ettiklerimizin zirvesinde sizlerle bir aradayız. İstanbul sevdamıza yeni bir sevda ekledik. Daha yeşil bir Türkiye diyoruz, daha yeşil bir İstanbul diyoruz, daha yeşil bir Sultanbeyli diyoruz. Sultanbeyli Millet Bahçemizi evlatlarımıza, gençlerimize, sizlere armağan ediyoruz." diye konuştu.









"Tam 93 bin konutu dönüştürüyoruz"





Bakan Kurum, “İstanbul üç devlete ev sahipliği yapmış, tüm hafızalara adını yazdıran eşsiz bir şehirdir. Namık Kemal, 'İstanbul bir güzellik denizinin sahibidir' der. Bizler de aşkla büyüyen bu sonsuz deryaya eserlerimizle hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu şehre, 21 yılda dev yatırımlar yaptık. Başta depremler olmak üzere her türlü afete karşı dirençli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bugün 7 tepede biz varız. 39 ilçede, 963 mahallede projelerimiz var. Tam 93 bin konutu biz dönüştürüyoruz. Yarısı Bizden kampanyamıza başvurular dün itibariyle başladı. 2 günde İstanbul'umuzda 243 bin 72 bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 37 bin 178'e ulaştı. Sultanbeyli'deki başvuru sayısı da şu anda 867. İnşallah 29 Mayıs'a kadar bu sayının daha çok artacağına inanıyorum. Gelin bu kampanyanın size verdiği fırsatları değerlendirip, milletçe daha güçlü bir Türkiye'nin adımlarını sokak sokak, mahalle mahalle hep birlikte atalım." ifadelerini kullandı.









"Millet bahçesi sayımızı önümüzdeki beş yıl içerisinde bine çıkaracağız"





Bakan Kurum açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:

Bugüne kadar sayın cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 ilde, 81 milyon metrekare millet bahçesi dedik. 73 milyon metrekarelik 484 millet bahçesi projemizi hazırladık, 170'ini hizmetinize sunduk. İnşallah, millet bahçesi sayımızı önümüzdeki 5 yıl içerisinde bine çıkaracağız. Kişi başı yeşil alan hedefimizi 15 metrekare ve üzerine yükselteceğiz. Bugün de daha yeşil bir İstanbul hedefiyle, 67 bin metrekare büyüklüğündeki Sultanbeyli Millet Bahçemizi de sizlere armağan ediyoruz. TOKİ Başkanlığımızla inşa ettiğimiz millet bahçemizde; yürüyüş yollarından, çocuk oyun alanlarına; tenis kortu, basketbol ve voleybol sahalarından millet kıraathanesine kadar milletimizin, yavrularımızın huzurla dinlenip eğlenebileceği alanları hizmetinize sunuyoruz. Evlatlarımız için, gençlerimiz için, kızlarımız için, sizler için hayırlı uğurlu olsun.

Kurum'dan Sultanbeyli'ye altı yeni müjde

Yeni müjdeler duyuran Bakan Kurum, “Bir; Sultanbeyli'yi afetlere hazırlayacak dönüşüm için rezerv alan planlarını onayladık. Donatı alanlarımız hazır. En kısa sürede sizlerin rızasını alarak dönüşüme başlıyoruz. İki; kentsel dönüşümü hızlandırmak için, ilçemizde ofisler kuracağız, dönüşümü ayağınıza getireceğiz. Üç; orman vasfını yitirmiş alanlardaki tapu sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz. Dört; Turgut Reis ve Ahmet Yesevi mahallelerimizde belediyemizle birlikte çalışacağız iki yeni millet bahçesi yapacağız. Beş; Mehmet Akif Mahallesindeki spor sahasına yeni spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan dev bir gençlik ve spor merkezi kazandırmak için de kolları sıvadık. Çalışacağız. Altı; yine Meydan Park'ın oradaki alanda, spor salonu, yüzme havuzu, kütüphane ve otoparktan oluşan ikinci gençlik ve spor merkezini ilçemize, evlatlarımıza, gençlerimize belediyemizle birlikte armağan edeceğiz. Sultanbeyli'yi hep birlikte güçlendireceğiz, güzelleştireceğiz, istikbale taşıyacağız diye konuştu.









Millet bahçelerinin sayısı artıyor





Yeşile dost çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirten Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde şehrin içinde doğayı vatandaşla buluşturan millet bahçelerinin sayısı artıyor; şehirlerimizin, ilçelerimizin değerine değer katıyor. Bunlardan birini Sultanbeyli'mizde siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sosyal donatı alanlarıyla millet bahçemizin, huzurlu ortamıyla hemşerilerimizin yeni yaşam alanı olacağına inanıyorum. Kentlerimize önemli oranda yeşil alanlar kazandıran cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Elbette sadece bununla kalmıyoruz. Aydos Sosyal Tesislerimizin hemen yanı başında 230 bin metrekare alana sahip Aydos korumuz, 190 bin metrekare alana sahip Abdurrahmangazi korumuzun çalışmalarına başladık. Tüm bu çalışmalarımızın sonucunda parklarımızı da dahil ettiğimizde toplamda 1 milyon 441 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırmış olduk. Tüm bu projelerimize ilave olarak Turgut Reis (261 dönüm), Mecidiye (50 dönüm) ve Ahmet Yesevi (61 dönüm) Mahallerimizde de mesire alanı projelerimiz başladığımızda toplamda 1 milyon 813 bin metrekare yeşil alana ilçemiz sahip olacaktır." şeklinde konuştu.















