Ekonomi Yatırım destekleriyabancıyı çekiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırım destekleri yabancıyı çekiyor

Son 16 yılda 200 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım alan Türkiye, 49 ülkeden katılımla dün başlayan BADEER 1. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’yle 3 milyar dolarlık yeni bir potansiyeli daha çekmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yabancı yatırımcıları her alanda desteklediklerini söyledi.

Burak Karaca Yeni Şafak
‘BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ 49 ülkeden yatırımcıların katılımıyla başladı.
‘BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ 49 ülkeden yatırımcıların katılımıyla başladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Ticaret Bakanlığı'nın desteği, İbn Haldun Üniversitesi'nin iş birliğinde düzenlenen ‘BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ 49 ülkeden yatırımcıların katılımıyla başladı. 3 milyar dolarlık yatırımın Türkiye’ye çekilmesinin hedeflendiği zirvede iki gün boyunca 300’e yakın yabancı yatırımcı sanayi, enerji, turizm, inşaat, savunma, ileri teknoloji, tarım ve hayvancılık, sağlık gibi alanlardaki 100’ün üzerindeki yerli yatırımcıyla buluşuyor. Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye’nin yabancı yatırımcıyı her alanda desteklediğini belirtirken, doğrudan yabancı yatırımın ülkenin sürdürülebilir kalkınmasında bir yükümlülük olduğunu vurguladı.

MALİYETLER AZALTILIYOR

Arda Ermut, fizibilite çalışmalarından finansmana erişmeye ve doğru yeri seçmeye kadar her aşamada uluslararası yatırımcıları desteklediklerini söyledi. Firmaların maliyetlerini azaltmak ve Türkiye’deki Ar-Ge yatırımlarını artırmak için çalıştıklarını söyleyen Ermut, “Yüzde 100 yabancı sermaye ile kurulmuş bir şirket bile bir Türk firması olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı. Doğru yatırımları ve yatırımcıyı ülkeye çekmek için Badeer gibi zirvelerin önemine de değinen Ermut, bu ve benzeri zirvelere ağırlık verilmesi gerektiğini aktardı. Ermut ayrıca, “Özellikle bazı sektörler Türkiye için çok kritik ve stratejik. Mesela enerji bu sektörlerden bir tanesi. Genç ve dinamik bir ekonomiyiz. Endüstrimiz hızlı bir şekilde büyüyor. Bu Türkiye'nin enerji ihtiyacını artırıyor” dedi.

200 MİLYAR DOLAR GELDİ

Doğrudan yabancı yatırımın Türkiye için bir seçenek olmaktan çok ülkenin sürdürülebilir kalkınması için bir yükümlülük olduğunun altını çizen Ermut, “Türkiye, 2002 yılından bu yana 200 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekiyor. Fakat ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek” diye konuştu. Küresel doğrudan yatırımlardan edinilen payı kısa vadede yüzde 1’den yüzde 1,5’a çıkarmak istediklerini aktaran Ermut, uzun vadede bunu yüzde 2’ye yükseltmek istediklerini belirtti.

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TEKNOLOJİYE ÇAĞRI

Türkiye’nin yatırımlarda bürokrasiyi en aza indirerek, özel sektör mantığıyla adımlar attığını dile getiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ise, yatırımcılara teknoloji alanına yoğunlaşmaları çağrısında bulundu. Türkiye’de 150 binin üzerinde Ar-Ge personeli bulunduğunu aktaran Kacır, “60’ın üzerinde teknoparkımız var. Binin üzerinde yerinde Ar-Ge merkezimiz var. Destek programlarımız vesilesiyle ülkemizde birçok uluslararası firma en üst seviye teknoloji yatırımlarını, teknoloji geliştirme programlarını yürütüyor” dedi.

Arda Ermut

TEKNOPARKLAR DEV ŞİRKET BEŞİĞİ

Teknoparklarında ve kuluçka merkezlerinde pek çok startup’ın geleceğe yönelik teknoloji, ürün ve hizmetler geliştirdiğini anlatan Kacır, birkaç seneye Türk startup’larının ve teknolojik girişimlerinin milyar dolarlık değerlere ulaşarak dev şirketler haline geleceğini öngördüklerini aktardı. Kacır, bu sebeple yatırımcıların teknoloji yatırımlarına ve startuplara öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

  • Cazip alan fazla
  • BADEER I. İş Dünyası ve Yatırım Fırsatları Zirvesi’ne Albayrak Holding CEO’su Doç. Dr. Ömer Bolat’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da katıldı. Yabancı yatırımcıların gayrimenkule yatırım yapmak gibi bir alışkanlığı olduğunu belirten Aktay, “Gayrımenkule yatırım gerçekten cazip bir alan ama tek alan değil” dedi. İbn-i Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise, üniversite olarak sektörle iş birliğine önem verdiklerini belirterek, bu yüzden zirvenin organize edilmesine destek verdiklerini söyledi.

Türkiye güven veriyor

Organizasyonun düzenleyicisi konumunda bulunan Badeer Yatırım Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Bader Al-Saeed, Türkiye’nin uluslararası yatırımcıya güven verdiğini vurguladı. Konumu itibariyle Türkiye’nin yatırım potansiyellerinin ortasında yer aldığını ve yatırımcılara yönelik çok önemli fırsatlar sunduğunu söyleye Al-Saeed, “Şu anda Türkiye’deki yatırım fırsatlarını hiçbir yerde bulamazsınız. Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için elimizden geldiğince destek olmayı sürdüreceğiz. Türkiye şu anda yatırımların beşiği konumundadır. Pek çok fırsatı da barındırmaktadır” ifadelerini kullandı. Al-Saeed, son dönemde Türkiye’de yabancı yatırımların arttığını da sözlerine ekledi.

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