Ekonomi Yatırıma nokta atış hamlesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırıma nokta atış hamlesi

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve kalkınmasına destek olmak amacıyla üçer aylık periyodlarda yayınlamak üzere "İSO-Yatırım Teşvik Bülteni" hazırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdal Bahçıvan
Erdal Bahçıvan

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Yatırım Teşvik Bültenimiz, yatırımcı frmalar için sektörel eğilimleri izleyebilme, imalat sektörü için makine ve teçhizat yatırımı ile girdi ihtiyaçlarını görerek yeni iş fırsatları elde edebilme, finans kesimi için doğru kredi imkanları sunabilme ve kamu kesimi için mevcut teşviklerin performansını izleyebilme ve ihtiyaçlara uygun yeni teşvik unsurları oluşturabilme gibi alanlarda pek çok yarar sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

İMALAT SANAYİYE ÖNEMLİ VERİ

  • Bahçıvan, imalat sanayiye önemli veriler üretileceğinin de altını çizdi. Bültende, dünyada ve Türkiye’de yatırım koşulları, yatırım teşvik belgelerinin bölgesel analiz ve istatistikleri, sektörel analiz ve istatistikler ve en fazla teşvik alan iller gibi konular da yer alacak.

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