Yedi alanda yapısal reform

AK Parti kaynakları bu konuda ‘Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reformların yapıldığı bir yasama yılı olacaktır’ bilgisini verirken, çalışmaların 7 alanda yoğunlaştığı öğrenildi. Buna göre, gıda arz güvenliği için tarımsal sulama yatırımlarının artırılması, sanayi bölgeleri ile limanlar arasında demir yolu bağlantılarına hız verilmesi, sosyal konut atılımının sürdürülmesi, yeşil dönüşüm kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılması, dijital dönüşüm konusunda siber güvenlik ve yapay zekaya ağırlık verilmesi madencilik gibi alanlarda izin, ruhsat süreçlerinin kolaylaştırılması ve azalan nüfus başta olmak üzere nüfusta bütüncül politikaların benimsenmesi öne çıkan başlıklar. Söz konusu çerçeve, sadece hedefleri değil, bunlara ulaşmak için izlenecek politikaları da içeriyor. Makroekonomik ve finansal istikrarın kalıcı hale getirilmesi, kamu mali reformlarının hayata geçirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitenin güçlendirilmesi, yeşil ve dijital ekonomiye geçişin hızlandırması, beşeri sermayenin daha nitelikli hale getirilmesi, işgücü piyasasının daha etkin bir yapıya kavuşturulması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesinin devam edilmesi ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi öne çıkan politikalar olacak.