Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Yeni 10 TL tedavüle çıkıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni 10 TL tedavüle çıkıyor

Merkez Bankası, E9 emisyon grubu IV. tertip 10 Türk Lirası banknotların 4 Mayıs'ta tedavüle çıkarılacağını açıkladı. Yeni banknotların ön ve arka yüz kompozisyonlarında değişiklik olmadığı belirtilirken imzaların Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "1211 sayılı Kanun’un Bankamıza verdiği yetkiye dayanarak, E9 Emisyon Grubu IV. tertip 10 TL banknotlar 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tedavüle verilecektir" denildi ve şu bilgiler verildi:

"Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu I., II. ve III. tertip 10 TL banknotlara kıyasla, IV. tertip 10 TL banknotlardaki imzalar Başkan Murat Uysal ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Emrah Şener’e ait olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II. ve III. tertipleriyle tamamen aynıdır.

"I., II., III. ve IV. tertip banknotlar birlikte tedavül edecek olup; IV. tertip 100 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacaktır.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık
EKONOMİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: İşsizlik Ödeneği’ni ödemeye başladık
Abone Ol Google News
ABDdegündebin 250 kişi ölüyor

ABD'de günde bin 250 kişi ölüyor

​Ülke 1 milyon vakaya nasıl ulaştı?
Fırsatçılar hesap verecek

Fırsatçılar hesap verecek

​Albayrak: Milletin sofrasına el uzatanlara imkan veremeyeceğiz.
Beyin yakan hesap

Beyin yakan hesap

Söylediği sözlere CHP'ye yakın doktor bile dayanamadı.
Başkan yardımcısı pek rahat

Başkan yardımcısı pek rahat

ABD'nin gündemi: Pence'den korona hastanesine maskesiz ziyaret.
Rize'de parlak cisimler korkuttu

Rize'de parlak cisimler korkuttu

"O panikle kelime-i şehâdet​ getirdik."
Yeni 10 TL<br>tedavüle çıkıyor

Yeni 10 TL
tedavüle çıkıyor

Ön ve arka yüz şekillerinde değişiklik yapılmadı.

Tüm<br>kararları açıkladı

Tüm
kararları açıkladı

Okula ara uzadı, LGS için yeni tarih, telafi eğitim ve sınıf geçme...
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
Vatandaş sordu<br>Akşener güldü

Vatandaş sordu
Akşener güldü

​"Bakanlığı döneminde ne yaptı ki şimdi eleştiriyor" sorusu gelince...
İkinci dalgaya da hazırız

İkinci dalgaya da hazırız

​Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan moral veren açıklama.
Korona testi <br>negatife dönmüyor

Korona testi
negatife dönmüyor

​Dünya yıldızıyla ilgili açıklanamayan olay.
Yardımların yanında mektup gönderdi

Yardımların yanında mektup gönderdi

"Salgınla mücadelenize katkı sağlamasını diliyorum..."
Kabul etti

Kabul etti

​Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe'ye yeşil ışık.
İlaçta örnek tedavi

İlaçta örnek tedavi

​Türkiye tedavi yöntemi ile olumlu sonuçlar aldı.
İzin belgesi<br>soran bile var!

İzin belgesi
soran bile var!

​112 çağrıları iki katına çıkınca yetkililer uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.