Araç Devri Gerçekleşecek:

Noter onay verdikten sonra para satıcının hesabına geçecek ve araç devri yapılacak. Bu işlemle birlikte hem her iki taraf da güvenli bir süreç yaşamış olacak hem de son zamanarda meydana gelecek olan bütün dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçilmiş olacak