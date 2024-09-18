Ticaret Bakanlığı 'zorunlu olacak' diyerek duyurdu: 'Güvenli Ödeme Sistemi' nedir? Süreç nasıl işleyecek?
Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen
'nin 27 Eylül'den itibaren zorunlu hale geleceğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İkinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek, dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sisteme geçiyoruz. Ticaret Bakanlığımız ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle hayata geçirilen Güvenli Ödeme Sistemi 27 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu hale gelecek"
denildi.
Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
Güvenli Ödeme Sistemi nedir?
Güvenli Ödeme Sistemi,
araç alım satımlarında hem alıcı hem de satıcıyı korumak amacıyla geliştirilmiş bir sistemdir.
Sistemin temel amacı, alıcının ödediği paranın noter onayı olmadan satıcının hesabına geçmemesini sağlamaktır.
Sistem, noter onayıyla birlikte hem satıcıya hem de alıcıya ödeme ve devir süreçlerinde kolaylık sunar.
Özellikle alıcı tarafında para transferi ve araç devri aynı anda yapılabildiği için taraflar arasındaki güven daha da artırılır.
Böylelikle dolandırıcılık olaylarının da önüne geçilmiş olur.
Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek?
Güvenli Ödeme Sistemi nasıl işleyecek?
Alıcı ve Satıcı Notere Gidecek:
İkinci el araç satış işlemleri için alıcı ve satıcı noter huzurunda buluşacak.
Ödeme Sistemi Devreye Girecek:
Alıcı, araç bedelini Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yatıracak, Noter ise sistem üzerinden ödemenin yapıldığını doğrulayacak.
Araç Devri Gerçekleşecek:
Noter onay verdikten sonra para satıcının hesabına geçecek ve araç devri yapılacak. Bu işlemle birlikte hem her iki taraf da güvenli bir süreç yaşamış olacak hem de son zamanarda meydana gelecek olan bütün dolandırıcılık işlemlerinin önüne geçilmiş olacak
Para aktarımı doğrulanmazsa ne olacak?
Para aktarımı doğrulanmazsa ne olacak?
Para aktarımı yapılmadıysa tescil gerçekleşmeden önce para aktarımının gerçekleşmesi beklenecek.
Para aktarımı doğrulandığında para hesapta bloke edilecek ve satış sözleşmesi tamamlanacak.
Para aktarımı ile eş anlı olarak taşıt tescili yapılacak.
Para aktarımı doğrulanamazsa satış işlemi kesilecek.
27 Eylül'de başlayacak
27 Eylül'de başlayacak
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ikinci el araç alışverişini çok daha güvenli hale getirecek ve dolandırıcılık vakalarını tümüyle ortadan kaldıracak yeni sistemin 27 Eylül tarihi itibarıyla zorunlu hale geleceğini duyurdu.
#Ticaret Bakanlığı
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#noter
11 dakika önce