Yeni düzen MÜSİAD Vizyoner Zirvesi’nde konuşuldu

Türkiye’nin ekonomi, kültür ve teknoloji vizyonuna ışık tutmayı hedefleyen program, iş dünyasından yöneticileri, akademisyenleri, girişimcileri, kültür ve medya temsilcilerini aynı çatı altında buluşturarak geniş bir etkileşim alanı oluşturdu. Etkinlik, yapısı ve içeriğiyle Türkiye’nin geleceğe yönelik stratejik bakışını bütüncül bir perspektiften ele alması bakımından dikkat çekti.

Açılış konuşmasında MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, dünyanın son yıllarda büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek “Order – Disorder – Reorder” döngüsünün yeni bir küresel mimariyi işaret ettiğini söyledi. Özdemir, ekonomik dengelerden kültürel etkileşimlere, teknolojik adaptasyondan uluslararası ilişkilere kadar her alanda yeni bir düzenin inşa edildiğini vurguladı. Konnektivitenin yalnızca teknolojik bağlantıları değil; toplumlar, kurumlar, değerler ve üretim sistemleri arasındaki çok katmanlı ilişki biçimlerini tanımladığını ifade eden Özdemir, MÜSİAD’ın bu sürecin merkezinde yenilikçi bir duruşla yer aldığını belirtti.

Gün boyunca devam eden oturumlarda Türkiye’nin üretim gücü, dijital dönüşüm kapasitesi, uluslararası ticaretteki rekabet üstünlüğü, savunma sanayisindeki sıçrama, iklim odaklı yeni sanayileşme eğilimleri ve kültürel etkileşimin küresel markalaşma üzerindeki etkileri uzman isimler tarafından ele alındı. Ekonomi başlıklı oturumlarda küresel finansal dalgalanmalara rağmen Türkiye’nin üretim ve ihracat odaklı büyüme potansiyeli değerlendirilirken, dijitalleşme oturumlarında yapay zekâ, otomasyon, güvenlik teknolojileri ve dijital altyapıların ticareti nasıl yeniden şekillendirdiği tartışıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca kültürel dönüşüm, medya ekosistemi, sanat ve kültür politikalarının yeni dünya düzenindeki rolüne ilişkin kapsamlı bir panel de düzenlendi.

Zirvenin sunuculuğunu Okan Bayülgen üstlenirken, gün boyunca sahnede yer alan isimler ekonomi, kültür, teknoloji ve sanat dünyasının önemli temsilcilerinden oluştu. Açılış konuşması sonrası zirvenin ilk keynote konuşmasını dünyaca ünlü gelecek bilimci Brett King yaptı. Gün içinde iki kez sahne alan sanatçı Turan Manafzade ise piyano dinletileriyle programa sanatsal bir dokunuş kattı.

Ekonomi paneli, Hakan Çelik’in moderatörlüğünde; David Aikman, Demet Sabancı Çetindoğan, Volkan Demiroğlu ve Erdem İnân’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Keynote konuşmacıları arasında Jan Haizmann ve Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut yer alarak küresel ekonomi ve finansal dönüşüm üzerine önemli değerlendirmeler yaptı. Kültür panelinde moderatörlüğü Züleyha Ortak üstlenirken, Reshad Strik, Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Dr. Naoki Yamamoto ve gazeteci Arwa Damon kültürel dönüşüm, medya etkisi ve sosyal değişim üzerine görüşlerini paylaştılar.

Teknoloji paneli ise Milli Teknoloji Genel Müdürü Sadullah Uzun’un moderatörlüğünde gerçekleşti. Panelde IBM Türkiye Genel Müdürü Işıl Kılınç Gür¬tuna, Joey Jiang, Hans Neff ve TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey gibi sektörün önde gelen isimleri yapay zekâ, dijitalleşme ve sanayi teknolojilerindeki yenilikleri değerlendirdi. Etkinliğin dikkat çeken oturumlarından biri olan “Duo Talks” bölümünde ise Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Okan Bayülgen bir araya gelerek tarih, insanlık ve gelecek üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

MÜSİAD Vizyoner’25 yalnızca bir iş dünyası etkinliği olmanın ötesine geçerek sosyal sorumluluk vurgusuyla da öne çıktı. Bilet gelirlerinin Türk Kızılay aracılığıyla Gazze’ye yardım olarak gönderileceğini açıklandı.

Etkinlik sonunda, Vizyoner’25’in gerçekleşmesine katkı sunan sponsorlara plaket takdim edildi. Zirvenin Ana Sponsorları Trendyol ve Türk Telekom, Platin Sponsorları Hepsiburada ve Güçbir, Altın Sponsorları Yıldız Holding, Türkiye Sigorta, Ensay ve Roketsan, Gümüş Sponsorları Kuveyt Türk Portföy, Ziraat Katılım ve TUSAŞ oldu. Mobilite Sponsoru Tazı olurken, Medya Sponsorları Albayrak Medya ve Türk Medya olarak programda yer aldı. Ayrıca Zivella, Albaraka, Bilet.com, Technopc ve Optimal Vakfı destekleriyle zirveye katkıda bulundu. Etkinlik, tüm sponsorların sahneye davet edildiği plaket takdimiyle sona erdi.

MÜSİAD Vizyoner’25, içerdiği oturumlar, fikirsel tartışmalar ve geleceğe dair stratejik yaklaşımıyla Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonuna önemli katkılar sağlayan bir zirve olarak başarıyla tamamlandı.







