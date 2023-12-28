Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işçi ve işveren temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından asgari ücret netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 net asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Ücretin 700 lirasını devlet ödeyecek. Işıkhan, “Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu” dedi. İşveren temsilcisi olan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol dengeli ve sosyal tarafların tümüne fayda sağlayacak asgari ücret tespit edildiğini söyledi. Taleplerinin 18 bin lira olduğunu ifade eden Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklanan ücrete muhalefet şerhi koydu.