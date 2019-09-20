Ekonomi Yeni nesil enerjide 3 milyar dolarlık ortaklık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni nesil enerjide 3 milyar dolarlık ortaklık

Albayraklar Şirketler Grubu, Türkiye’ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile Dubai’de ortaklık sözleşmesine imza attı. Petrol, savunma teknolojileri ve farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla kurulan Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ ile Türkiye’ye 3 milyar doların üzerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayraklar Şirketler Grubu
Albayraklar Şirketler Grubu

Albayraklar Şirketler Grubu, Türkiye’ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile Dubai’de ortaklık sözleşmesi imzaladı. Albayraklar Şirketler Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de güneş enerji santrallerinin yanı sıra petrol ve savunma teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlere yatırım yapmak amacıyla Albayraklar Almaden Global Enerji AŞ kuruldu. Kurulan şirketin hissedarları arasında, Global Investments Group Başkanı Bahreyn Kraliyet Ailesinden Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, dünyanın en büyük güneş enerjisi paneli üreticilerinin başında gelen ve merkezi Çin’de bulunan Almaden firmasının Üst Yöneticisi (CEO) Dan Tseng ve Yönetim Kurulu Üyesi Wen Kai Hsu, Al Reyami & Muhyealdeen International firmasından Naser Muhyealdeen bulunuyor.

İHALELERE GİRMEYE HAZIRLANIYOR

Özel sektör haricinde devletin Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ve Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ihalelerine de girmeye hazırlanan yeni dev ortaklık firması, Türkiye’ye toplam 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor. TC Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ve Dubai Ticaret Ataşesi Ahmet Canlı’nın da katıldığı imza töreninde Albayraklar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Albayraklar Grup CEO’su Sertan Ayçiçek, Shaikh Abdulaziz Al Khalifa, Wen Kai Hsu ve Naser Muhyealdeen hazır bulundu.

Yarım kalan projelere teklif verecek

  • Proje toplantısı
  • Dubai’de gerçekleştirilen imza töreni sonunda yapılan açıklamalarda, yatırımlara vakit kaybetmeden başlanacağı belirtilirken, yeni ortaklık firmasının Türkiye’de yarım kalan GES projelerini tamamlamak için de teklif vermeye hazır olduğu vurgulandı. Öte yandan yatırımların sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp Albayraklar üzerinden Türkiye’nin komşu ülkelerine de açılmasının planlandığı bildirildi.

Türk yatırımı 6 milyar dolara ulaştı
EKONOMİ
Türk yatırımı 6 milyar dolara ulaştı
49 ilin emniyet müdürü değişti

49 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
TCDDye yeni genel müdür

TCDD'ye yeni genel müdür

​TCDD Müdürlüğü'ne Ali İhsan Uygun getirildi.
İstanbulda 28 Şubat hortladı

İstanbul'da 28 Şubat hortladı

İBB'de ​Necip Fazıl, Mustafa Kutlu ve İskender Pala'nın eserleri yasaklandı.
CHP ve İYİ Parti terörü korudu

CHP ve İYİ Parti terörü korudu

Orman yangınları konusunda PKK'nın kınanma önergesini reddettiler.
Evlat nöbetine halel getirmeyin

Evlat nöbetine halel getirmeyin

​Erdoğan Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan anneler konusunda uyardı.
İcat çıkaran çocuklar

İcat çıkaran çocuklar

Teknofest'i ​2 günde 250 bin kişi ziyaret etti.

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Türk ordusu Suriye'ye giremez

Pentagon Suriye'de kışkırtmaya devam ediyor.
Boş mezar başında ağlıyorum

Boş mezar başında ağlıyorum

​5 yıl önce kızı PKK tarafından kaçırılan annenin dramı
Dünyada<br>düşük faiz dönemi

Dünyada
düşük faiz dönemi

47 Merkez Bankası faize karşı silahını çekti.
Kartal darmadağın!

Kartal darmadağın!

Öne geçtiğimiz maçta son dakikalarda yıkıldık.
Oyalama olursa<br>çalışmalar biter

Oyalama olursa
çalışmalar biter

​Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye güvenli bölge uyarısı.
Tunus'un diktatörü öldü

Tunus'un diktatörü öldü

​Arap Baharı protestolarında Suudi Arabistan'a kaçmıştı.
Rumlara yeni uyarı

Rumlara yeni uyarı

'Türk kıta sahanlığında çalışma yapamazsınız'
Trabzonspor'dan <br>kötü başlangıç

Trabzonspor'dan
kötü başlangıç

Grup aşamasındaki ilk maçtan mağlup ayrıldık.
Heyecan olmasın<br>diye söylememişler

Heyecan olmasın
diye söylememişler

Şampiyon güreşçimiz TVNET'e konuştu.
İdlib'i veto ettiler

İdlib'i veto ettiler

​Rusya ve Çin, ateşkesle ilgili tasarıya 'ret' çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.