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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeni Şafak Vizyon: Yeni Türkiye'nin İlk Adımları

Yeni Şafak 2021 Vizyon "Yeni Türkiye’nin İlk Adımları" özel eki okuyucuların beğenisine sunuldu. 2021 yılında yapılacak demokratik ve ekonomik reformlarla 2023 hedefine adım adım yaklaşan Türkiye'nin başarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı ile birlikte “Güçlü Reformlarla 2023’e Adım Adım" başlığıyla kapağa taşındı. Özel ekte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile röportajlar yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak 2021 Vizyon &quot;Yeni Türkiye’nin İlk Adımları&quot;
Yeni Şafak 2021 Vizyon "Yeni Türkiye’nin İlk Adımları"

Türkiye’nin düşünce birikimini, nitelikli içerik anlayışıyla birleştirerek medya alanında önemli bir kitleye ulaşan Albayrak Medya Grubu, yaptığı kültür hamlelerini artırmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önemli iş insanı, ekonomi, edebiyat, sanat ve kültür insanlarını grup çatısı altında buluşturan; Cins, Gerçek Hayat, Post Öykü, Derin Tarih, Nihayet, Lokma, Bilge Çocuk, Bilge Minik ve Z Raporu dergilerinin ardından Ketebe Yayınlarını hayata geçiren Albayrak Medya Grubu, Yeni Şafak gazetesi ile birlikte yayınladığı özel ekler ile de kendisinden söz ettiriyor. son olarak bir başka önemli projeyi okuyucularıyla buluşturdu. Yeni Şafak 2021 Vizyon "Yeni Türkiye’nin İlk Adımları" eki okuyuculara sunuldu.

Yeni Şafak Vizyon, “Güçlü Reformlarla 2023’e Adım Adım” başlığıyla dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ İSİMLER YENİ ŞAFAK VİZYON'DA

Yeni Şafak Vizyon ekinde önemli isimler yer aldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile röportajlar yapıldı.

Ayrıca TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, Trabzon Liman Işletmeciliği Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Özdemir, Vestel CEO’su Turan Erdoğan gibi önemli isimlerin düşüncelerine de yer verildi.

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Yeni Şafak Vizyon

Yeni Şafak Vizyon

​'Yeni Türkiye'nin İlk Adımları' okuyucuların beğenisine sunuldu.
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