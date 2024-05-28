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Ekonomi

Yeni tarım modeliyle daha güvenli gıda arzı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), tarımda yeni destek modelini masaya yatırdı.

Nur Banu Aras
04:00 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 00:40 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Ekonomi Koordinasyon Kurulu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu

Gıda arz güvenliğine yönelik stratejik tarım ürünlerinde hedef yeterlilik oranları belirlenerek üretim planlaması yapılacağı açıklandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun mayıs ayı toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında dün gerçekleştirildi.

ENFLASYONDA BELİRGİN GERİLEME BEKLENİYOR

EKK sonrasında yapılan açıklamada, “Ekonomimizin yol haritası olan On İkinci Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program (OVP)’da belirlediğimiz eylemleri kararlılıkla uyguluyor ve olumlu sonuçlarını alıyoruz” denildi. Cari açıkta düşüş, uluslararası kaynak girişlerinde artış, rezervlerde güçlenme ve risk göstergelerinde iyileşme görüldüğü dikkat çekilen açıklamada, “Yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

YATIRIMLAR ÖNCELİKLİ ALANLARA YÖNLENDİRİLECEK

‘Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’ne de değinilen açıklamada, “Yatırımların öncelikli alanlara yönlendirilmesi ile dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlanması beklenmektedir” denildi.

TEKNOLOJİ İLE VERİMLİLİK ARTACAK

Tarımsal üretimde ve su kullanımında destekleme modelinin yanı sıra yeni teknolojilerin kullanımı ile verimliliğin artırılması da EKK gündeminde yer aldı.



#Tarım
#EKK
#Ekonomi
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