Yeni yatırımcılar kapımızı çalıyor

Şimdiye kadar 23 milyar dolarlık yatırımla 48 bin kişilik istihdam sağlayan 224 yatırım projesini Türkiye’ye kazandıran Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, yeni yatırım projeleri için stratejik çalışmalar yürütüyor. Ticaret savaşları ve ardından da koronavirüs salgını nedeniyle kabuğuna çekilen yatırımcıların peşini bırakmayan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, çalışmalarını yürüttüğü onlarca yeni proje var. Ofisin hedefindeki potansiyel yatırımlar da dikkate alındığında on binlerce kişiye iş kapısı olacak milyar dolarlık yatırımlara yönelik çabaları Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu’ndan dinledik.

DAHA HIZLI VE DAHA ETKİNİZ

İstanbul Dolmabahçe’deki ofiste düzenlenen buluşmada, Burak Dağlıoğlu ilk kez basının karşısına çıktı. Geçtiğimiz şubatta Ofis Başkanlığı görevini üstlenen Burak Dağlıoğlu, hem salgınla mücadele sürecinde yaptıklarını anlattı hem de Türkiye’de süreci devam eden uluslararası doğrudan yatırım projeleri hakkında detaylı bilgiler verdi. 10 yılı aşkın süredir Yatırım Ofisi'nin değişik kademelerinde çalışan Dağlıoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ofisin daha hızlı ve daha etkili bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

52 PROJEYLE 4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM MASADA

Yatırım kararı alınmış ve hâlihazırda süreci devam eden 52 projeyi takip ettiklerini belirten Dağlıoğlu, bu projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar dolar, toplam taahhüt edilen istihdamın ise yaklaşık 10 bin 500 kişilik olduğunu belirtti. İlgili projelerin ABD, Almanya, Türkiye, İspanya, Hollanda ve Hindistan başta olmak üzere 17 farklı ülkeden geldiğini dile getiren Dağlıoğlu, ''Kimya ürünleri, demir çelik ve diğer metaller, enerji, motorlu taşıtlar ve ulaştırma araçları ile madencilik / taş ocakçılığı başta olmak üzere 18 farklı sektörü kapsayan projelerin 36’sı sıfırdan yatırım, kalan 16’sı ise genişleme yatırımıdır. Bunların bir kısmı satın alma ve birleşme, bir kısmı Rekabet Kurulu kararını bekliyor, bir kısmı da ek tahsis sürecinde” dedi.

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BUNLAR DA POTANSİYEL YATIRIMLAR

Potansiyel yatırım olarak önlerinde 82 projenin daha durduğunu belirten Dağlıoğlu, şu bilgileri paylaştı: “70’i araştırma/fizibilite aşamasında. Potansiyel projelerin toplam yatırım bedeli yaklaşık 4.76 milyar dolar, toplam taahhüt edilen istihdam ise yaklaşık 15 bin 800. Projeler; bilgi ve iletişim teknolojileri, gıda ürünleri, makine ve ekipmanları, kimya ürünleri ve motorlu taşıtlar için yedek parça sektörleri başta olmak üzere 23 farklı sektörden oluşuyor. Projeler; Almanya, Güney Kore, ABD, Türkiye, Japonya, Kanada ve BAE başta olmak üzere 27 farklı ülkeden geliyor.”

YÜKSELEN SEKTÖRLER

Öncelikli gördükleri alanlara da dikkat çeken Dağlıoğlu, yıldızı yükselen sektörleri e-mobilite, yaşam bilimleri (ilaç, tıbbi cihaz, hastane hizmetleri), sağlığı, bilgi ve iletişim teknolojileri, otomotiv, enerji, kimya-petrokimya, makine, savunma ve havacılık, lojistik, altyapı, tarım ile gıda-içecek olarak sıraladı.

HIZLI ÇÖZÜM İÇİN TASK FORCE’U KURDUK

Pandemi döneminde yoğun çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu, “Son iki ayda 16 etkinlik yaptık. ABD, İtalya, Singapur, Körfez ülkeleri özelinde sektör spesifik konular ele aldık. Yatırımcının sorunlarına hızlı çözüm için kurum içinde bir “Görev Gücü (task force)” kurduk. Şirketlere faaliyetlerinin devamı, sağlık ekipmanlarının tedariği, seyahat izinleri, çalışmaizinleri gibi konularda destek verdik'' dedi.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİNDE ETKİNLİĞİMİZ ARTTI

Türkiye’nin Küresel Tedarik Zinciri’ndeki etkinliğinin arttığını rakamlarla anlatan Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, “Türkiye'nin Küresel Değer Zincirine katılımı 10 yıl içinde ciddi bir şekilde yükseldi ve söz konusu katılım 2005'te %28,9 iken 2015'te %33,4'e çıktı” diye konuştu.

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FİNANSAL YATIRIMCI DA BİZİM İÇİN STRATEJİK

Yatırım Ofisi olarak finansal yatırımcılara da stratejik yatırımcılar kadar önem verdiklerinin altını çizen Burak Dağlıoğlu, şu değerlendirmede bulundu: ‘’Bu kapsamda dünyada “private equity” ve “venture capital” olarak adlandırılan özel sermaye ve girişim sermayesi fonlarından ülkemize daha fazla yatırım kazandırmaya çalışıyoruz. Ayrıca LP olarak tabir edilen ve fonlara yatırım yapan uluslararası finans kurumları, emeklilik fonları, varlık fonları, aile ofisleri ve varlıklı bireyler gibi büyük ölçekli yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmak üzere kurulan private equity ve venture capital fonlarına yatırım yapmaya ikna etmeye çalışıyoruz.’’

21 ALANDA REFORM YAPTIK

Burak Dağlıoğlu

Yatırım Ortamını İyileştirme Komitesi (YOİKK)’nin çalışmalarından da bahseden Burak Dağlıoğlu, 2019-2020 Eylem Planı kapsamındaki toplam 42 Eylemden 21’inin başarıyla tamamlandığını söyledi. Bu düzenlemelerin her birinin reform niteliğinde olduğuna vurgulayan Dağlıoğlu, yatırımcıların korunmasını esas alan çerçeve kanun taslağı çalışmalarında da sona yaklaşıldığını vurguladı.

VOLKSWAGEN TİCARİ BİR KARAR ALDI

Bugüne kadar Türkiye’de hiç görmediğimiz şirketlerin Türkiye’nin kapısını çalmaya başladığına dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Volkswagen yatırımı için Türkiye’nin elinden gelenin en iyisini yaptığını söyledi. Dağlıoğlu, ‘’Burada şirket de kurdular. Yarışı kazandık aslında. Ancak şirket ticari bir karar aldı. Otomotivi bizim için çok kritik. İhracatımızın en büyük bileşeni olduğu için önemsiyoruz. Bu sektörel üstünlüğü korumalıyız.. 5-6 yıldır otomotiv sektörü dünyada ciddi bir değişim yaşıyor. Bunu ıskalamamak lazım. Türkiye’nin de ciddi bir otomotiv endüstrisi var. Bu tür yatırımları kaçırmamamız lazım’’ dedi.

GÜVENLİK VE ESNEKLİK ÖNE ÇIKIYOR

Dünyada korumacı politikaların arttığına dikkat çeken Burak Dağlıoğlu, Almanya ve İtalya’da şirket satışlarına getirilen sert kuralları örnek gösterdi. Yeni yatırımlarda güvenlik ve esnekliğin öne çıktığını belirten Dağlıoğlu, uluslararası doğrudan yatırımlarda bu yıl düşüş olacağını ancak bunun her ülkede farklılık göstereceğini kaydetti. Dağlıoğlu, ‘’2019 Türkiye için dengelenme yılı olmasına rağmen 9 milyar doların üzerinde yatırım çektik. Bu yıl da geçen yılki rakamın altında kalmayız. Ülkelerin pandemi sürecinde neler yaptığı ve ne tür teşvikler verdiğine bakıyor şirketler. Bu Türkiye için kıymetli bir kriter’’ dedi.