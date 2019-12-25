Yeniden Refah Partisi 'asgari ücret' beklentisini açıkladı: 3 bin TL

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de çalışanların yüzde 40'ının asgari ücretli olduğuna işaret edilerek, asgari ücretin TÜİK rakamlarına ve enflasyon oranlarına bakarak değil pazar fiyatlarına göre belirlenmesi görüşü savunuldu.

'Günümüz şartlarında en az 3 bin TL olmalı'

Asgari ücretin çalışanları açlığa mahkum etmeyecek düzeyde olmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, "Ülkenin ekonomik olarak büyümesinden, devletin itibarından bahsedilecekse, bu ancak dar gelirlilerin ve asgari ücretlilerin insanca bir yaşam sürdürebileceği koşullara sahip olmasıyla mümkün olabilir. Günümüz şartlarında asgari ücret en az 3 bin lira olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

EKONOMİ Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısı yarın saat 14.00'te yapılacak

Milli Görüş asgari ücretliye yüzde 100 zam yapmıştı

Konuya ilişkin Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan döneminden de örnek verilen açıklamada; "1996’da 54. Erbakan Hükümeti kendinden önceki Hükümet yüzünden devletin kasasında 5 lira kalmadığı halde, asgari ücrete yüzde 100 zam yaparak milyonlarca insanımızın bu güne kadar ayakta kalmasını sağlamıştır. O günden bugüne, hiçbir hükümet asgari ücretlinin, emekçinin yüzünü Milli Görüş gibi güldürememiştir. Bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak tüm ezilen emekçiler adına asgari ücreti yüzde 50 zam ile, en az 3000 lira olarak tespit etmenizi bekliyoruz" denildi.