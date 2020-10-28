Yenitepe İzmir’de Bahçe Kullanımlı Daireler Satışa Sunuldu

Nuhoğlu İnşaat tarafından Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı ve İller Bankası güvencesiyle Aralık 2020’de ilk etabın daire teslimlerine başlanacak Yenitepe İzmir’in özellikle pandemi sonrası oldukça yoğun talep alan sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı daireleri satışa sunuldu. 280 Bin TL’den başlayan fiyat ve 3.200 TL taksit fırsatıyla satışa sunulan bahçe kullanımlı dairelerde 1+1, 2+1 ve 3+1 seçenekleri yer alıyor. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu: “Yenitepe İzmir projemizde sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerimizi gelen yoğun talep üzerine satışa sunduk. Dairelerin büyükleri 65 m2 – 165 m2 arasında değişiklik gösteriyor ve bahçe kullanımları mevcut. Yenitepe İzmir’de yıl sonunda daire teslimlerine başlayacağız.” şeklinde konuştu.

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Nuhoğlu inşaat tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İller Bankası güvencesiyle İzmir Karabağlar’da inşaat çalışmalarının sona yaklaştığı ve Aralık 2020’de ilk etabın daire teslimlerine başlanacak Yenitepe İzmir projesinde bahçe kullanımlı daireler satışa sunuldu. 20 blokta bin 533 konutun yer aldığı Yenitepe İzmir’de, büyüklükleri 65-165 m2 aralığında değişen 1+1, 2+1, 3+1 geniş balkonlu daire seçenekleri bulunuyor. Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nuhoğlu: “İzmir'de kaliteli ve herkese hitap eden uygun fiyatlı konutlar ürettik ve satışlarını gerçekleştirdik. Şimdi gelen yoğun talep üzerine Yenitepe İzmir projemizdeki sınırlı sayıdaki bahçe kullanımlı dairelerimizi satışa sunuyoruz. Dairelerin büyükleri 65 m2 – 165 m2 arasında değişiklik gösteriyor. Yenitepe İzmir’de yıl sonunda daire teslimlerine başlayacağız. Projemizde farklı ölçeklerde havuzlar, spor sahaları, çocuk oyun alanları gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. Projeye özel yapılan bağlantı yolu ile her yere kolay ulaşım imkanı sağlanıyor ve hemen yanı başında bulunan otobüs duraklarının yanı sıra İZBAN ve metroya da yakınlığıyla çok fazla tercih ediliyor.” dedi

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YÜKSEK KAZANÇLI DÜKKANLAR İÇİN TALEP TOPLANIYOR

Yenitepe İzmir’de mağaza ve dükkanların yer aldığı ticari üniteler için de ön talep toplanmaya başladı. Özellikle ailelerin ve oturmaya yönelik daire satışlarının gerçekleştiği, yeni fuar alanı ve çevre yolunun hemen yanında bulunan Yenitepe İzmir’in ticari üniteleri çok yakında satışa çıkacak. Yeme-içme’den teknolojiye, planlı bir mağaza karmasıyla oluşturulan 25 adet mağaza ve dükkanın büyükleri, 60 m2 ile 169 m2 arasında değişiklik gösteriyor. Ali Nuhoğlu: “Yüksek kazanç ve yatırım fırsatı sağlayacak ticari ünitelerimizle ilgili mağaza karması planımızı oluşturduk. Çok yakında ticari ünitelerimizi de satışa sunacağız. Şimdiden talepleri toplamaya başladık.” şeklinde konuştu.