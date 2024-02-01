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Ekonomi

Yerel yönetimlere kent geliri

Yerel yönetimlerde üretilen mal ve hizmetlerin kent sakinlerine gelir sağlaması amaçlanıyor. Yeni dönemde yatırım- istihdam- üretim ve ihracat eksenli kalkınma modeli olacak.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 1/02/2024 jeudi
Güncelleme: 06:51 - 1/02/2024 jeudi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerel yönetimlerin yeni döneminde şehirlerde üretilen mal ve hizmetlerin kent sakinlerine gelir sağlaması amaçlanıyor. Yatırım-istihdam-üretim ve ihracat eksenli kalkınma modeline göre, kadınlar ve gençler için yeni iş ve girişim ortamları oluşturulacak. Öncelikle şehirlerin ekonomik gelişim gösterecek şekilde desteklenmesi, yerel istihdam sağlayacak girişimlerin teşvik edilmesi öncelikler arasında yer alıyor.


KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Şehirlerin yalnızca kendi içlerinde katma değerli üretim sağlayan değil, diğer şehirlerle yarışacak ve uluslararası alanda kendini öne çıkartacak alanlara yönelik stratejiler geliştirilirken, teşvikler de arttırılacak. İş ve yatırım bağlantılı altyapı yatırımlarına öncelik verilecek. Organize sanayi bölgeleri, teknoparklar gibi üretim merkezlerinin altyapı ihtiyaçları giderilmeye devam edilecek.


UCUZ GIDAYA ULAŞIM

Şehir tarımı uygulamaları kapsamında şehir çeperlerinde genç çiftçiler desteklenecek. Şehir genelinde köylere ve tarımsal işletmelere yönelik destekler artacak. Gıda arz ve lojistiği daha az maliyetli hale getirilecek. Vatandaşların da ucuz gıdaya ulaşımı kolaylaşmış olacak.


#yerel yönetim
#kent
#gelir
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