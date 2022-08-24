Yerli girişimler yatırımı çekiyor

Türkiye’nin girişimcilik ekosistemi her geçen yıl hızla büyüyor. Geçtiğimiz yıllarda temelleri yeni atılan Türk girişimler kısa sürede küresel arenada önemli yatırımlar almayı başardı. Bu alandaki pozitif örnekler aynı zamanda diğer girişimcileri de iştahlandırıyor. Girişimcilik ekosisteminde bu yılın ilk yarısında 124 girişime 168 milyon dolar tohum yatırımı yapılarak, miktar açısından rekor kırıldı. Geçen yılın aynı döneminde 139 girişime 59 milyon dolar, 2020 aynı dönemde 67 milyon dolar, 2019 aynı dönemde ise 35 milyon dolar tohum yatırım yapılmıştı. Girişimlere yapılan toplam yatırımların ise geçen yılla aynı seviyede yani 1,5 milyar dolarla bu yılı kapatacağı tahmin ediliyor. Öte yandan globalde toplam yatırım miktarı, 2022’nin ilk yarısında 258 milyar dolar olarak, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 20 daha düşük gerçekleşti.

REKLAM

TÜRK OYUN SEKTÖRÜ AVRUPA’NIN ZİRVESİNDE

Türk girişimlerin başarı hikayesi yazdığı alanların başında da oyun sektörü teknoloji geliyor. Özellikle oyun sektöründe birçok yerli girişim kısa sürede değerini katlama başarısı gösterdi. Türkiye’de 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak Unicorn şirketler ligine giren ilk teknoloji girişimi olan Peak, bu alandaki başarılı örneklerde başı çekiyor. Aynı zamanda bu şirketin gösterdiği başarı aynı sektördeki diğer firmaların da başarısında sürükleyici oldu. Türk oyun sektörü, 2021’de 266 milyon dolar yatırım almıştı. Bu yılın ilk yarısında ise 333 milyon dolar yatırım alarak 6 ay içerisinde 2021’in toplamını geride bıraktı. Böylece Türk oyun sektörü, hem kendi rekorunu yeniledi hem de Avrupa birincisi oldu.

160 YERLİ GİRİŞİME 1,4 MİLYAR DOLAR

Türkiye girişimcilik dünyasına 2022’nin ilk 6 ayında toplamda 1,4 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu yatırımların 333 milyon dolarını oyun sektörü aldı. Bu yılın ilk 6 ayında 160 Türk girişim yatırım alma başarısı gösterirken, finans sektörü, 20 adet yatırımla ilk sırada yer aldı. Ardından 12’şer yatırımla oyun, sağlık ve yapay zeka&makine öğrenmesi sektörleri geldi. Yatırım adedi bakımından ilk sırada yer alan finans girişimleri, ortalama 1,35 milyon dolar yatırım aldı.

Öncelikle marka oluşturulmalı

Startupların pazara giriş aşamasından, pazarda önemli bir oyuncu haline gelmesine kadar geçen süreçte güçlü bir marka stratejisi olması gerekiyor. Doğru marka stratejisi ile ilişkili bir kurumsal kimlik tasarımı, şirketin söylemlerinin profesyonel olması, sosyal mecralarda verdiği mesajlar bir bütün. Söz konusu konuları içeren güçlü bir marka yönetimi, müşterilerin şirketi nasıl algılayacağını şekillendiriyor.

REKLAM

EKONOMİ KOSGEB genç girişimcinin yanında