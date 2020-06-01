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Ekonomi Yerli motorlu zırhlılar 2021de TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli motorlu zırhlılar 2021’de: TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilecek yerli motorlar bu yıl ortaya çıkacak ve 6x6 ve 8x8 zırhlı kara araçlarında gelecek yıldan itibaren kullanılmaya başlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilecek ve yerli motordan güç alan 6x6 ve 8x8 zırhlı kara araçları 2021’de kullanılmaya başlayacak. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar Projesi kapsamında üretilecek 100 adet 6x6 ve 8x8 araç için platform ve motor geliştirme çalışmaları sürdürülüyor. FNSS Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Nail Kurt, ilk kez yerli motorların kullanılacağı projeye ilişkin bilgiler verdi.

TÜMOSAN ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Proje kapsamında Yerli Motor Tedariki Alt Yüklenici Sözleşmesi imzaladıkları TÜMOSAN’ın bu araçlara uygulanabilecek bir baz motoru olduğuna işaret eden Kurt, bu motorun gücünün artırılması, askeri bir ürün haline getirilmesi ve test edilmesi konusunda çalışıldığını söyledi. TÜMOSAN’ın belli bir noktaya geldiğini dile getiren Kurt, sonrasında birlikte bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) oluruyla sözleşmenin imzalanmasıyla 6x6 ve 8x8 araçlara yönelik motorun hazırlıklarının yapılmasına geçildiğini bildirdi.

DESTEĞE HAZIRIZ

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  • Türk savunma sanayisinin önemli bir parçası olmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Nail Kurt, savunma sanayisinin bu kadar öne çıkmasının, ürün gamı anlamında ihracat başarılarının sektöre çok fazla misyon yüklediğini söyledi. Kurt, 1500 beygir bir tank motoru yapabilmek için de ciddi anlamda bilgi birikimi ve sanayi geçmişi gerektiğini söyledi.

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