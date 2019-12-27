Ekonomi Yerli otomobil bugün yolda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli otomobil bugün yolda

Türkiye’nin yerli otomobili, bugün yola çıkıyor. Otomobilin test sürüşü Gebze’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Otomobilin paylaşılan videosunda elektrik, 4X4 sistemi ve zemindeki bataryalar gösterildi. Paylaşılan fotoğrafta ise otomobilin içi gösterilirken saat olarak 14:53 seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yerli otomobilin iç görüntüsü
Yerli otomobilin iç görüntüsü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ön gösterimi yapılacak Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, "Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız" dedi.

BİLİŞİM VADİSİNDE TANITIMI YAPILACAK

Türkiye'nin Otomobili'nin bugün ön gösteriminin yapılacağını dile getiren Varank, şöyle devam etti: "Ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye'nin Otomobili'nin bugün Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yerli otomobilin sistemsel dizaynı

İŞ DÜNYASINDAN TAM DESTEK

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ise "TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda yerli teknoloji üretiminin önemini vurguluyoruz ve bu alanda ekosistemi destekleyen projeler yürütüyoruz" ifadesini kullandı. Kaslowski, "21'inci yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye için hem üretebilen, hem de temiz enerji teknolojilerini iyi kullanan bir ülke olmamız gerekiyor. Bu yönde başarılı bir atılım olmasını dilediğimiz Türkiye'nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ELEKTRİKLİ VİDEO YAYINLANDI

Hafta başından bu yana hergün 14.30'da Türkiye'nin Otomobili'nin bir özelliğini yayınlayan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfası dün bir sürpriz yaparak "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı. Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli, #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi. Bu paylaşımın ardından saat 14.53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı. Paylaşımda, "Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23’te yine buluşalım" ifadelerine yer verildi. Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yaparken, bir sonraki fotoğrafın bugün saat 19.23'te paylaşılacağının duyurulması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.

Yerli otomobil böyle mi olacak?
FOTOĞRAF 13
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı.
Title
Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi.
Title
Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu.
Title
Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi.
Title
27 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak.
Title
Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
Title
Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
Title
Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
Title
Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti
Title
Title
Title
Title
Yerli otomobil böyle mi olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.


50 MİLYAR AVRO KATKI VERECEK

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olarak görülen "Türkiye'nin Otomobili"nin başlangıçta C segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projede, 3 fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlar hazırlandı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'ye ait olacak projenin 15 yıl içinde Türk ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması ve doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.

İlk kez trafikte

  • Saat 19.23’te paylaşılan videoda, özel brandaya sarılı olan yerli otomobilin Osmangazi Köprüsü’nden geçişi görüldü.
  • TOGG saat 19.23’te Twitter hesabından yerli otomobilin ilk videosunu paylaştı. Videoda yerli otomobilin logosuna, direksiyonuna ve genel görüntüsüne yer verilirken, Osmangazi Köprüsü’nden geçerken görülüyor. Videoda yerli otomobilin özel bir brandaya sarılı halde seyretmesi dikkat çekti.

Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız!
OYNAT
Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, “Direksiyonunda biz varız!”, “Her Şeyiyle Bizim” “Yeniliğe Yolculuk” ve “Türkiye'nin Otomobili” etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.
İstihbarata büyük iş düşüyor

İstihbarata büyük iş düşüyor

​PKK'nın elindeki füzeler bölgede hava operasyonları için tehdit.
Yerli otomobilin plakası 16

Yerli otomobilin plakası '16'

Bursa'ya kurulacak fabrikada yılda 175 bin otomobil üretilecek.
Kazakistanda yolcu uçağı düştü

Kazakistan'da
yolcu uçağı düştü

Kalkış sırasında düşen uçakta 14 kişi öldü.
Eski günlerini arıyor

Eski günlerini arıyor

​Tünelden sonra işler bıçak gibi kesildi.
Öyle vurulmaz<br> böyle vurulur

Öyle vurulmaz
böyle vurulur

​İstanbul'da çıkan silahlı kavgada kan aktı.
Lokma:<br>Yılın en iyisi

Lokma:
Yılın en iyisi

​Google'dan sonra AppStore'da da zirvede!

Davet geldi<br> asker gidecek

Davet geldi
asker gidecek

​Erdoğan: Libya tezkeresi 8-9 Ocak'ta Meclis'e gelecek.

Yerli otomobil bugün yolda

Yerli otomobil bugün yolda

Tanıtım bugün Gebze'de gerçekleştirilecek.

TÜMOSAN’ın gücü 530 beygire çıktı

TÜMOSAN’ın gücü 530 beygire çıktı

Nuri Albayrak: Kısa sürede 750 ve yukarı güçleri üretmeye çalışacağız.
Senarist belli oldu

Senarist belli oldu

​​​CHP'nin '15 Temmuz tiyatro' sözü böyle uyduruldu.
Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de müşterisinin yanında

Yeni kanallar ve uygulamalar ile Ziraat Bankası vergi ödemelerinde de daha fazlasını sunuyor.
Küresel <br>işgalin halkaları

Küresel
işgalin halkaları

​ABD'nin dünya üzerinde 800 üssü var.
Kızılay 22 milyon insana umut oldu

Kızılay 22 milyon insana umut oldu

​Kızılay ayrıca 2019'da 22 bin 156 öğrenciye burs verdi.
İBB’de ÇED kıyımı

İBB’de ÇED kıyımı

İmamoğlu, Kanal İstanbul hakkında görüş değiştirmeyen bürokratları görevden aldı.
Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı
Gündem

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: 70 ile yağış uyarısı yapıldı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu, Ege (İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı
Gündem

Atatürk resmindeki detayı gördü ve 17 yıldır saklıyor: 250 bin TL'ye satışa çıkardı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Mehmet Ali Demirci, memur olarak mutemetlik yaptığı dönemde, şu an tedavülde olmayan 250 bin TL'lik paranın üzerindeki Atatürk resminin yüzünde damla gibi yansıyan basım hatalı banknotu 17 yıldır saklıyor. Demirci, 250 bin liralık banknotu, 250 bin TL'ye satmaya hazırlanıyor.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon
Gündem

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına operasyon

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 10'u yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.