Yerli otomobilde ayna yerine kamera mı olacak?

Türkiye'yi yerli otomobil heyecanı sararken, otomobilin nasıl olacağı merak konusu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca yapılan elektrikli yerli otomobil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde, cuma günü törenle tanıtılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın paylaştığı görsellerde aracın ayna bölümünde bir boşluk fark edilmişti.

EKONOMİ Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay

Türkiye'yi heyecana sokan yerli otomobilde en çok dikkat çeken detaylardan biri de dikiz aynaları oldu.

AYNA YERİNE KAMERA MI KULLANILDI?

Yan aynalar yerine kamera kullanımı son dönemde dünyanın öncü markaları Mercedes ve Audi kullanılmaya başlandı. Alman devi Audi SUV modeli e-tron'da yan aynalar yerine kamera kullanmaya başlamıştı.

Haber7'de yer alan iddiaya göre ise; yerli otomobilin yan aynalarının da bu şekilde olması bekleniyor.

Audi SUV modeli e-tron'da yan aynalar yerine kamera kullanmaya başlamıştı.

GENİŞLİK AZALIYOR, RÜZGAR SESİ BİTİYOR

Bu özellik sayesinde yan aynaların görevini kameralar üstleniyor. Bu sayede de aracın genişliği 15 cm miktarında azalıyor. Bu azalma sonucunda da aracın hem hava sürtünme katsayısı azalıyor, hem de aynaların oluşturduğu rüzgar sesinin de önüne geçilmiş oluyor.

Bu özellik sayesinde ayna görevini kameralar üstlenmiş oluyor.

GÖRÜNTÜ ARAÇ İÇİNDEKİ LED EKRANA AKTARILIYOR

Kameraların elde ettiği görüntüler, gösterge paneli ile kapı arasında kalan kısımda yani normal aynanın geleceği kısıma çok yakın bir yerde bulunacak olan OLED ekranlara aktarılıyor. Bu ekranların, otoban sürüşü, dönüşler ve park manevraları gibi farklı durumlarda farklı görüş açıları sağlayacak modları da bulunuyor.

Kameraların elde ettiği görüntüler araç içindeki LED ekrana aktarılıyor.