Yerli plakalı araçlara gümrükte yeni dönem: Uygulama 18 Kasım'da başlıyor

Türkiye'de tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin trafik sicil kayıtlarından anlık Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına ilişkin düzenleme 18 Kasım'dan itibaren tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanacak ve böylece sınır kapılarındaki işlemler hızlanacak.
Açıklamada, söz konusu taşıtların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinde, tescil aşamasında gerekli taşıt bilgilerinin, gümrük memurlarınca manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle özellikle turizm dönemlerinde bekleme sürelerinde artış yaşanabildiğine dikkati çekildi.
"Gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak"
Bakanlıkça yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde, söz konusu bilgilerin artık trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı Bakanlık sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: