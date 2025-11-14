Yerli plakalı araçlara gümrükte yeni dönem: Uygulama 18 Kasım'da başlıyor

Yeni Şafak
11:0814/11/2025, Cuma
Ticaret Bakanlığı, trafik sicil verilerinin anlık aktarımıyla, yerli plakalı taşıtların gümrük işlemlerini hızlandıracak yeni uygulamayı tüm sınır kapılarında yaygınlaştıracak.

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen dijital dönüşüm projesiyle, trafik sicil verilerinin anlık aktarımı ve yerli plakalı taşıtların gümrük geçiş işlemleri daha hızlı tamamlanacak.

Türkiye'de tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin trafik sicil kayıtlarından anlık Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına ilişkin düzenleme 18 Kasım'dan itibaren tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanacak ve böylece sınır kapılarındaki işlemler hızlanacak.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, trafik sicil verilerinin anlık aktarımıyla yerli plakalı taşıtların gümrük işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamanın tüm sınır kapılarına yaygınlaştırılacağı bildirildi.

Yerli plakalı taşıtların, gümrük kapılarında gerçekleştirilen giriş-çıkış işlemlerinin daha hızlı ve doğru şekilde tamamlanmasını sağlayacak önemli bir dijitalleşme adımının devreye alınacağı vurgulanan açıklamada,
"Ülkemizde tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin, trafik sicil kayıtlarından anlık olarak Bakanlık sistemlerine aktarılmasına yönelik düzenleme, 18 Kasım itibarıyla tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlayacak"
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu taşıtların yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerinde, tescil aşamasında gerekli taşıt bilgilerinin, gümrük memurlarınca manuel olarak sisteme kaydedilmesi nedeniyle özellikle turizm dönemlerinde bekleme sürelerinde artış yaşanabildiğine dikkati çekildi.

"Gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak"

Bakanlıkça yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları neticesinde, söz konusu bilgilerin artık trafik sicil kayıtlarından eşzamanlı Bakanlık sistemlerine aktarılabilecek duruma getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Böylece tescil işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak. Ticaret Bakanlığının gümrüklerde yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları sayesinde, yerli plakalı taşıtların tescil işlemleri artık daha hızlı, daha doğru ve daha etkin biçimde gerçekleştirilecek, gümrük kapılarındaki bekleme süreleri daha da azaltılarak vatandaşlarımızın sınır geçiş deneyimi iyileştirilecektir."


