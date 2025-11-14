Yerli plakalı araçlara gümrükte yeni dönem: Uygulama 18 Kasım'da başlıyor

"Böylece tescil işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak. Ticaret Bakanlığının gümrüklerde yürüttüğü dijitalleşme çalışmaları sayesinde, yerli plakalı taşıtların tescil işlemleri artık daha hızlı, daha doğru ve daha etkin biçimde gerçekleştirilecek, gümrük kapılarındaki bekleme süreleri daha da azaltılarak vatandaşlarımızın sınır geçiş deneyimi iyileştirilecektir."