​Yerli rüzgar türbini için geri sayım: EÜAŞ ve ASELSAN birlikte üretecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın iş birliğiyle enerjide yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi iş birliği projeleri kapsamında, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgar türbini imalatı için sözleşme imzalandı.

İLK İKİSİ ALAÇATI’YA

Projenin tanıtımı ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla yapılacak. Türkiye’nin bu alandaki ithalatını azaltmak hedefiyle kurum mühendisleri yerli rüzgar türbini için kolları sıvadı. Çok kısa zaman içinde Türkiye’nin rüzgarıyla yerli rüzgar türbinlerinden üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak. Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk 2 yerli türbin Türkiye’nin rüzgar başkenti İzmir’de kullanılacak. Türkiye’nin ilk rüzgar santrallerinden olan Alaçatı Rüzgar Enerjisi Santrali yerli türbinlere de ev sahipliği yapacak.

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BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Proje sonunda, yüksek güçteki yerli türbinlerin imalatı sağlanacak ve bu alandaki yurt dışına bağımlılık azaltılacak. Yerli türbinlerle birlikte yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrik üretiminin payının daha da artırılması, rüzgar türbini imalatı ekosisteminin oluşturulması, istihdama katkıda bulunulması, yüksek bakım maliyetlerinin azaltılması da hedefler arasında.

11 bin megavata ulaştı

Türkiye son yıllarda yapılan RES yatırımlarıyla 2021’i rekorla kapattı. Toplam kurulu gücü 100 bin megavata yaklaşan Türkiye’de rüzgar enerjisinin gücü ise 10 bin megavatın üstüne çıktı. Türkiye, rüzgar enerjisinde 2021 yılında yaklaşık bin 750 megavatla yıllık bazda tarihindeki en yüksek kapasite artışını gerçekleştirmiş ve rüzgarda kurulu güç 2021 sonu itibarıyla 10 bin 750 megavata ulaşmıştı.

EKONOMİ Türkiye'nin rüzgar enerjisi kurulu gücü 10 bin megavatı aştı