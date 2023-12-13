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Ekonomi

Yeşil dönüşüme KOSGEB desteği

KOSGEB, işletmelerin yeşil dönüşüm sürecini hızlandırmak için kolları sıvadı. 250 milyon dolar bütçeyle Yeşil Sanayi Destek Programı’nı devreye alan kurum, bu kapsamda Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi ve Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi başlığında iki farklı çağrıya çıktı.

Burak Karaca
04:00 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 03:05 - 13/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

KOBİ’lerin yeşil dönüşümüne Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) öncülük ediyor. Yeşil Sanayi Destek Programı’nı devreye alan KOSGEB, program aracılığıyla KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini ve uluslararası rekabet gücünü artırmalarını sağlayacak.

250 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE AYRILDI

Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen program için KOSGEB 250 milyon dolarlık bütçeyle iki ayrı teklif çağrısına çıktı. Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de; enerji verimliliği, su verimliliği, ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü ve endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL’ye kadar destek sunulacak.

ŞİRKETLERE EN AZ 2 YIL ŞARTI

Güneş enerjisi yatırımlarına yönelik çağrıya başvuracak işletmelerin proje başvurusu yapılan aydan itibaren son 12 aya ait toplam enerji kullanımının 20 ton eş değeri petrol/20 ton eş değeri kilovatsaat ya da üzerinde olması gerekiyor. Çağrıya çıkılan projelere 8 Aralık 2023–30 Kasım 2024 arası başvurulabiliyor. Başvuracak firmaların teklif çağrısı ilanı tarihi itibariyle en az iki yıl önce kurulmuş olması gerekiyor.

12 ay geri ödeme yok

KOSGEB’in yeşil dönüşüm programlarına başvuracak işletmelerin findeks kredi notunun; ‘orta riskli’, ‘az riskli’, ‘iyi’ ya da ‘çok iyi’ gruplandırmalarından birinde yer alması şartı aranıyor. Teklif çağrısında geri ödemeler, proje süresinin bitiş tarihinden sonra 12 ayı ödemesiz, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödeme yapabiliyor.



#KOSGEB
#KOBi
#Ekonomi
#Destek
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