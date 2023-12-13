Yeşil dönüşüme KOSGEB desteği

Dünya Bankası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen program için KOSGEB 250 milyon dolarlık bütçeyle iki ayrı teklif çağrısına çıktı. Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı ile işletmelerin çatı üstü ve sanayi tesisi içerisindeki birleşik güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak. Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi Proje Teklif Çağrısı ile de; enerji verimliliği, su verimliliği, ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü ve endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL’ye kadar destek sunulacak.