Yeşil enerji petrolün tahtını sallıyor

Dünyada petrol ve doğal gaz gibi fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak temiz enerji yatırımları hızla artıyor. Pandemi, küresel enerji krizi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ile dengesi bozulan enerji piyasalarında yenilenebilir kaynakların arz güvenliği sorgulanırken, normale dönüş sinyalleriyle birlikte bu alandaki yatırımlar da tekrar ivme kazandı. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) istatistiklerine göre, 2022 yılı sonunda küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesi yüzde 9,6 artarak 3,372 GW (gigavat) oldu. Yenilenebilir kapasite 295 GW ile rekor artış gösterdi. Geçen yılki kapasite artışının yüzde 83’ü yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, daha önce yaptığı açıklamada, temiz enerji teknolojisi yatırımlarının bu yıl 1,7 trilyon doları geçeceğini ve sadece güneş enerjisine yatırımın dünyada, petrol üretim yatırımlarını ilk kez geride bırakacağını vurgulamıştı.

TÜRKİYE KARARLI ŞEKİLDE YATIRIMLARI DESTEKLEDİ

Bu alanda kısa sürede büyük yol kateden Türkiye, üretim altyapısına yaptığı yatırımların karşılığını hızla alıyor. Petrol ve doğal gaz gibi keşiflerle enerji koridorundan enerji merkezine dönüşen Türkiye, aynı zamanda yenilenebilir enerji alanında da 2010’dan bu yana hızla yatırımları devreye alıyor. Türkiye'de yenilenebilir enerjinin 5 yıl içinde yüzde 64 büyümeyle 90 gigavata ulaşması bekleniyor. Bu büyümeyle Türkiye Avrupa'da yenilenebilir enerjide dördüncü büyük piyasa olurken, dünyada da ilk 10'a girmiş olacak. Yenilenebilir enerjideki bu büyümenin yüzde 75'i rüzgar ve güneşten gelecek. Daha önce yatırımlara başladığı için bir çok alanda öncü ülkeler arasında yer alan Türkiye, Ernst and Young tarafından altı ayda bir yayımlanan ‘Yenilenebilir Enerji Ülke Çekicilik Endeksi'nin son raporuna göre, 27’nci sıraya yükseldi.

KURULU GÜÇ HIZLA ARTIYOR

Türkiye'nin güneş enerjisinde emre amade kapasitesi haziran ayı itibarıyla, 10 bin 149 megavat seviyesinde bulunuyor. Rüzgardaki kapasite ise 11 bin 487 megavat. Türkiye'nin Avrupa'da kurulu güç bakımından zirvede bulunduğu jeotermalde ise kapasite 1.691 megavat seviyesinde. Biyokütlede 2 bin 4 megavat kapasite bulunurken, hidroelektrikte ise kurulu güç 8 bin 306 megavata kadar yükseldi. Avrupa tarafından kısa süre önce yenilenebilir enerji kaynağı olarak kabul edilen nükleer enerji alanına da Türkiye Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) ile adım attı. Akkuyu'nun devreye alınmasıyla Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücü de katlanacak.







