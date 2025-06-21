Yetkisiz döviz alım satımına ağır yaptırım

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifi ile ticari amaçlı döviz alım satımında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni aranacak. Bakanlık izni olmadan döviz alım satım faaliyeti yürütenlere 2025 yılı için 572 bin liradan 2 milyon 864 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. İş yerlerinin faaliyetlerinin geçici/sürekli olarak durdurulması yönünde savcılık aracılığıyla karar çıkması sağlanacak.