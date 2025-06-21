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Yetkisiz döviz alım satımına ağır yaptırım

Yetkisiz döviz alım satımına ağır yaptırım

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0021/06/2025, Cumartesi
G: 21/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Yeni düzenleme ile yetkisiz döviz alım satım faaliyeti yürüten özel ve tüzel kişilere idari para cezası ya da geçici veya tamamen ticaretten men olmak üzere iki farklı ceza kesilebilecek.

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifi ile ticari amaçlı döviz alım satımında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın izni aranacak. Bakanlık izni olmadan döviz alım satım faaliyeti yürütenlere 2025 yılı için 572 bin liradan 2 milyon 864 bin liraya kadar idari para cezası kesilebilecek. İş yerlerinin faaliyetlerinin geçici/sürekli olarak durdurulması yönünde savcılık aracılığıyla karar çıkması sağlanacak.

BAKANLIK İHBAR EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından çeşitli kanallardan gelen ihbarlar ve planlı denetimler çerçevesinde şüpheli iş yerleri denetlenecek. Yapılan denetimlerde yetkisiz faaliyeti tespit edilenler hakkında idari para cezası uygulanması için ilgili savcılıklara bakanlık tarafından bildirimde bulunulacak. Böylece yetkisiz döviz alım satımından kaynaklı vergi kaybının önüne geçilecek.



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