Ekonomi Yıkılan binaların tam listesi ortaya çıktı Bodrumdaki yıkımların yüzde 99u tamamlandı
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Yıkılan binaların tam listesi ortaya çıktı: Bodrum’daki yıkımların yüzde 99’u tamamlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 99’u tamamlandı. Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projeden 15’inin yıkımı bitti. Kalan 4 projenin yıkımları ise halen sürüyor. Yıkılan projeler ise havadan görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Bodrum'da imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 99’u tamamlandı.
Bodrum'da imara aykırı olan yapıların yıkımlarının yüzde 99’u tamamlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos’ta Bodrum’a gelerek kaçak yapılarla ilgili incelemelerde bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı. 28 Eylül’de tekrar Bodrum’a gelen Bakan Kurum, proje sahiplerine “Siz yıkmazsanız biz gelir yıkarız” diyerek hızlı bir şekilde kaçak yapıların yıkılmasını istemişti. Bunun üzerine yıkımları hızlandıran proje sahipleri yaklaşık 1 ay içerisinde bir çoğu yıkımlarını tamamladı.

Yapılan araştırmalar sonucunda imara aykırı kaçak olan yapıların yıkımına başlanmıştı.

Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan Varyap projesinin otel binası içerisinde bulunan A ve G blokların üst tabiyelerinde yıkım mal sahibi tarafından tamamlandı.

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Epique Island Tesisinin içerisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilmiş 1 adet betonarme spa merkezi, 2 adet ahşap spor salonu, 1 adet ahşap WC, 2 adet ahşap masaj salonu, 1 adet ahşap çocuk kulübü yıkımının tamamlandığı, ahşap olarak inşa edilmiş olan restoran ve bar binasının yıkımının devam ettiği öğrenildi.

Kaçak ve imara aykırı olan otel, villa, rezidans ve lüks dairelerin olduğu 19 projeden 15’inin yıkımı bitti.

BESA gruba ait olan ’The Bo Viera’ projesinin asansör kulesinin yıkımı tamamlanırken, diğer konut yapılarının yıkımının yüzde 46’sının tamamlandığı öğrenildi.

'Hemen yıkın, biz girmek zorunda kalmayalım'
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'Hemen yıkın, biz girmek zorunda kalmayalım'
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Bodrum ilçesinde villa, rezidans ve otel inşaatlarının Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kısımlarıyla ilgili başlatılan yıkım işlemlerini denizden inceledi. Bakan Kurum'un yıkım esnasında yaptığı telefon görüşmesi kameralara böyle yansıdı.


DENİZ GYO oteli binaları üst katları yıkımının tamamlandığı, Rüzgar Poınt konutlarının 8 adet konut yapısının tamamının yıkılmış olduğu bildirildi.

Kalan 4 projenin yıkımları ise halen sürüyor.

Sosyetenin ünlü mekanı olan Mandarin Oriental D Blokta yıkımın bittiği, MESA inşaata ait ahşap iskele ve tesis içerisinde bulunan yapıların yıkımının da tamamlandığı, Fourseasons projesinin çelik olarak inşa edilmiş 6 adet yapının tamamının yıkıldığı, Murataş sosyal tesislerin, havuz ve ticari alandaki yıkımın bittiği, Nef Gökçebel projesindeki çelik iskelelerin tamamının yıkıldığı, Masanda Akfen isimli restoran binasının yıkımının tamamlandığı ve 4 adet iskele yıkımının devam ettiği öğrenildi. Nef Gölköy projesinin 1 adet iskelenin yıkımının tamamlandığı, Perataş’ın ise ahşap iskele yıkım işleminin gerçekleştiği, iki adet dolgu mendirek ve kıyıda bulunan binanın yıkımının devam ettiği öğrenildi.

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