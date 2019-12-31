Ekonomi Yılbaşında sigaraya vergi artışı uygulanmayacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılbaşında sigaraya vergi artışı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı kararıyla alkollü içki ve sigaraya 6 ayda bir enflasyon oranında yapılan vergi artışı, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde uygulanmayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

SİGARA VE ALKOLLÜ İÇKİLERE VERGİ ARTIŞI UYGULANMAYACAK

  • Cumhurbaşkanlığının "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verildi.

Kararda, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz." denildi.

İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Galatasaray iki futbolcu ile anlaşma sağladı.
İdamın 13. yıl dönümünde

İdamın 13. yıl dönümünde

​Saddam'ın torunu Mesut Uday'ın gözünden dedesi ve Irak.
Sigaraya vergi artışı yok

Sigaraya vergi artışı yok

​2020'nin ilk yarısında sigaraya vergi artışı uygulanmayacak.
Örgütsel dokümanlarla yakalandılar

Örgütsel dokümanlarla yakalandılar

​İzmir'de yılbaşı öncesi 8 DEAŞ'lı yakalandı.
Sızma girişiminde<br> ağır darbe aldı

Sızma girişiminde
ağır darbe aldı

Çatışmalarda Hafter'in 10 milisi öldürüldü.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.

CHP Hafter turunda

CHP Hafter turunda

Kılıçdaroğlu, tezkereye 'hayır' denilmesini istiyor.
Daha da<br>güzellerini yapacağız

Daha da
güzellerini yapacağız

​Devrim arabasının destekçisi Tercan, Yeni Şafak'a konuştu.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Somali'den<br>ağır suçlama

Somali'den
ağır suçlama

​Terör saldırısının BAE tarafından düzenlendiği düşünülüyor.
İş dünyası bekliyor

İş dünyası bekliyor

Hedef kredi faizinde tek haneyi görmek.
7,7 milyon insan <br>açlıkla karşı karşıya

7,7 milyon insan
açlıkla karşı karşıya

​Elektrik ve su dönüşümlü olarak kullanılabiliyor.
Seçimini yaptı

Seçimini yaptı

​Erdoğan, üç kategorideki fotoğrafları oyladı.
Ulaşıma <br>fırtına engeli

Ulaşıma
fırtına engeli

​İDO ve BUDO sefer iptalleri açıkladı.
Ağaçlar devrildi <br>çatılar uçtu

Ağaçlar devrildi
çatılar uçtu

​İstanbul'da fırtına sabahtan bu yana devam ediyor.
'Görevime <br>son verildi'

'Görevime
son verildi'

​Trabzonspor'un görevine son verdiği Ünal Karaman konuştu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.