Yılbaşında sigaraya vergi artışı uygulanmayacak

Cumhurbaşkanı kararıyla 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde alkollü içki ve sigaranın asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının enflasyon kadar artışından muaf olacak.

SİGARA VE ALKOLLÜ İÇKİLERE VERGİ ARTIŞI UYGULANMAYACAK

Cumhurbaşkanlığının "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün 2020 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmamasına İlişkin Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 inci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmünün 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmamasına karar verildi.

Kararda, "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, aynı Kanuna ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan malların asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelinde yer alan malların asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2020 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz." denildi.