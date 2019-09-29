Ekonomi Yılda 214 milyar lira çöpe gidiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yılda 214 milyar lira çöpe gidiyor

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr. Aziz Akgül, Türkiye’de yılda 26 milyon ton gıdanın israf edildiğini dile getirirken, bunun 214 milyar liralık bir ekonomik değere sahip olduğunu vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gıda israfı
Gıda israfı

Akgül, Türkiye'de bir yılda yetişen 49 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ının kaybolduğunu veya israf edildiğini söyledi. TÜBİTAK tarafından yapılan araştırmalara göre israf edilen sebze ve meyve miktarının 12 milyon ton ve 25 milyar lira değerinde olduğunu belirten Akgül, “Bu miktar Türkiye'nin toplam meyve ve sebze ihracatının dört katından fazla. Ayrıca, günde 4,9 milyon ve yılda 1,7 milyar ekmek israf ediliyor” dedi.

GELECEĞİMİZ TEHDİT ALTINDA

  • Aziz Akgül
  • Türkiye'nin dünyanın en hızlı nehirlerinden bir kaçına sahip olsa da, su rezervleri bakımından, alt sıralarda yer aldığını belirten Akgül, “Su kaynaklarının verimli kullanımındaki politikaların yetersizliği, geleceğe ilişkin tehditleri ciddi boyutlara ulaştırmaktadır" dedi. Türkiye’nin üç tarafı suyla çevrili bir ülke olsa da tatlı su varlığı açısından zengin bir ülke sayılmadığını kaydeden Akgül, "Yıllık ortalama yağış miktarı yaklaşık 643 kilometreküp olup, bu rakam dünya ortalamasının (800 kilometreküp) altında, ortalama 501 kilometreküptür" şeklinde konuştu.
  • Meyve ve sebzelerin en yüksek oranda israf edilen gıda ürünleri olduğunu hatırlatan Akgül, “Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri tarafından israf edilen gıda miktarı dünya nüfusunun 3 katını besleyebilecek miktarda" ifadesini kullandı.

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