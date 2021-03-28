Yıldızı globalde parlayacak

Yıldız Holding’in 13’üncüsünü düzenlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nde en başarılı projeler ödüllendirilirken, Holding’in “Global Değerler Lansmanı” da yapıldı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker’in global değerleri tanıttığı etkinlikte, 201 projenin yarıştığı Senenin Yıldızları Ödül Töreni bu yıl ilk kez dijital ortamda düzenlendi. Organizasyon ünlü sanatçı Cem Yılmaz’ın katılımıyla daha da renklendi.

SENENİN YILDIZLARINA ÖDÜL

Yıldız Holding çalışanlarının 2020 yılında hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, yaratıcı ve inovatif projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” 13’üncü kez gerçekleştirildi. 26 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti.

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İNSANA YATIRIM ÖNCELİK

Ülker törendeki konuşmasında, “Yıldız Holding’in kurumsal yapısını daha da güçlendiriyor, Holdingimizin sadece Türkiye’de değil, dünyada parlayan bir yıldız olmasını hedefliyoruz. Bu süreçte en büyük destekçilerimiz elbette çalışanlarımız. Bu nedenle, bu yıl Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü’nü ‘İnsana Yatırım’ projeleri arasından seçtik” ifadelerini kullandı.

KADIN ÇALIŞAN AĞINA ÖZEL ÖNEM

Yıldız Holding şirketlerinden Pladis’in Harlesden’deki fabrikası, 2020’de kurduğu Kadın Çalışanlar Ağı ile “Senenin Yıldızları Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü”nü kazandı. Mühendis olarak 20 yıl önce girdiği Harlesden fabrikasında bugün genel müdür olarak görev yapan Nina Sparks’ın girişimiyle kurulan Kadın Çalışanlar Ağı, fabrikaya daha çok sayıda kadın mühendis, ekip lideri ve yönetici kazandırmayı amaçlıyor.

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Senenin Yıldızları’nın özel konuğu ünlü sanatçı Cem Yılmaz oldu. Türkiye’deki ve dünyanın farklı noktalarındaki binlerce Yıldız Holding çalışanının izlediği Senenin Yıldızları Ödül Töreni’nde Cem Yılmaz da sahne aldı. Yılmaz’ın Yıldız Holding değerlerini konu alan keyifli sohbeti salonda ve ekran başında büyük ilgiyle izlendi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Cem Yılmaz’a çikolata takdim etti.

YILDIZLI EĞERLER

Ali Ülker etkinlikte kısa süre önce tamamlanan Yıldız Holding Kurum Kültürü ve Değerler Araştırması’nın lansmanını da yaptı. Etkinlikte açıklanan Yıldız Holding Değerleri; “’Müşterilerimize ve tüketicilerimize hizmet etmek için varız’ ,’Toplumun takdirini kazanmış, yüksek performanslı, lider bir kuruluşuz’, ’Kapsayıcılık ve kültürel farklılıklar bizim için zenginliktir’, ‘Etik ve şeffaflık temel ilkelerimizdir.” Törende Cem Yılmaz da sahne aldı.

1,5 MİLYAR LİRALIK KATKI

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları’na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından 201 farklı proje başvurdu. Holding’e toplam 1,5 milyar lira katma değer kazandıran bu projeler 57 kişilik uzman jüri tarafından finalist olarak belirlendi. Daha sonra Yıldız Holding çalışanlarının oylaması ve ana jürinin elemesinden geçen finalistlerden dokuzu ödüle hak kazandı.

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