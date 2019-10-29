YÖREX'ten 10'uncu yıl rekoru

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 250 bin ziyaretçi hedefiyle açılan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’i 5 günde 276 bin 288 kişi ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsasının “Sizin Oraların Nesi Meşhur” sloganıyla bu yıl onuncusunu düzenlediği ve 23 Ekim'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 81 ilden çok sayıda üst düzey yönetici, oda ve borsa başkanının katılımıyla gerçekleşen YÖREX tamamlandı.

ATB Başkanı Ali Çandır

Yöresel ürünler ulusal marketlerdeki yerini alacak

ATB Başkanı Ali Çandır, YÖREX’te TOBB’un organizasyonuyla 5 günde 212 ikili görüşme gerçekleştirildiğini bildirirken, “Yerel üretici ile ulusal market zincirleri YÖREX’te 212 ikili görüşme gerçekleştirdi. Çok sayıda iş bağlantısı sağlandı. Artık ulusal market zincirlerinin raflarında yöresel ürünlerimizi daha fazla göreceğimize inanıyorum. Yöresel Ürünler Fuarı’mızı hayata geçirirken kıyıda köşede kalmış ürünleri ulusala taşıyalım hedefi koymuştuk. Bu hedefimizi gerçekleştirmeye başladık. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

250 bin ziyaretçi hedefi aşıldı

Fuarın fikir babası ATB Başkanı Ali Çandır, 2010 yılında 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' sloganıyla ilki açılan fuarın 24 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydetti. Aradan geçen zamanda fuarın büyük kitlelere ulaştığını belirten Başkan Çandır, 5 gün süren fuarın ilk iki gününde 80 bin kişi tarafından gezilerek rekor kırdığını söyledi. Çandır, “YÖREX'i alnımızın akıyla tamamladık. Türkiye'nin dört bir yerinden yöresel ürünleri ziyaretçilerle buluşturduk. ANFAŞ Fuar Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda 5 gün boyunca yöresel ürün şöleni yaşadık. 276 bin 288 kişi fuarı gezdi. Yöresel ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması için daha fazla çalışacağız. Her yıl gelişen projemiz sorumluluğumuzu daha da artırıyor” ifadesini kullandı.