Yüksek büyüme için faizin düşmesi lazım

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) haziran ayı meclis toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, reel sektör firmalarının gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Dezenflasyon programına değinen Avdagiç, Merkez Bankası'nın son sıkılaştırma adımlarının, tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasını beklediklerini ifade etti.

YILDA EN AZ YÜZDE 4,5-5 BANDINDA BÜYÜMELİYİZ

Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kalanında büyüme üzerindeki temel belirleyici faktörler olacağını dile getiren Avdagiç, "Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli. Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak üretimi, yatırımı, istihdamı baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor" dedi.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ REKABETÇİLİĞİ GELİŞTİRECEK

Avdagiç, 30 Mayıs'ta açıklanan yatırım teşvik sistemine de dikkat çekti. Yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara desteğin öncelendiğini ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirten Avdagiç, "Yatırım kredilerine faiz, kâr payı desteği verilecek olması, yatırım tutarına ciddi oran ve miktarlarda teşvik sağlanması yatırım ortamının iyileştirilmesine önemli katkılar sunacak. Hem yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesini hem de yeşil ve dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler verilmesini önemsiyoruz. Çünkü bu teşvikler, bir yandan üretim deseninin teknoloji yoğunluklu dönüşümüne katkı sağlayacak, diğer yandan sürdürülebilir rekabetçiliği geliştirecektir" diye konuştu.

Kalkınmayı tüm ülkeye yayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır da, güncelledikleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi doğrultusunda istihdam teşviklerini 6 bölgede kademeli olarak uygulayacaklarını anlattı. Kacır, şunları söyledi: "289 ilçeye, ileri bölge teşviki sunarak kalkınma ve refahı tüm ülkeye yayacağız. 6. Bölge illeri, depremden etkilenen 65 ilçe ve Cazibe Merkezleri programındaki iller, en üst düzey istihdam teşviklerinden yararlanan yerler olacak. Buralardaki OSB’lerde çalışanların SGK primi işveren paylarını 14 yıl, çalışan paylarını 10 yıl bakanlığımız karşılayacak. 1. Bölgeden 4., 5. veya 6. Bölgeye taşınan makine ve ekipmanlarla gerçekleşen yatırımlara taşındıkları bölgelerdeki yeni yatırımlara sağladığımız istihdam teşviklerinden yararlandıracağız."







