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Ekonomi

Yüksek faizle mücadele OVP’si

Ağustos ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın (OVP) eylülde kamuoyu ile paylaşılacağı planlanlıyor. Yüksek faiz politikasından kaynaklanan sorunları aşacak şekilde tasarlanacak OVP, yüksek işsizlik riskine karşı kamuda yapılacak geniş kapsamlı tasarruflara da kalkan olacak.

Uğur Duyan
04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Ağustos sonunda açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın (OVP) eylül içinde kamuoyu ile paylaşılacağı planlanıyor. Hükümetin enflasyon, döviz kuru, akaryakıt fiyatlaması gibi temel göstergelerdeki hedeflerini açıklayacağı OVP, yüksek faiz politikasından kaynaklanan sorunları aşacak şekilde tasarlanacak. Parasal sıkılaşmanın getirisi olan ekonomik durgunluk ve yüksek işsizlik riskine karşı kamuda yapılacak geniş kapsamlı tasarruflar kalkan olacak.

YAPISAL REFORMLAR YOLDA

Enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma politikalarına ağırlık veren ekonomi yönetimi, OVP'yi, finansal sıkılaştırma üzerine bina edecek. Ekonomi yönetimi, küresel enflasyondan kaynaklanan riskleri sıfıra indirmek için politika faizinin yanı sıra yapısal reformlara da yönelecek. Geniş kapsamlı reformların eylül ayıyla birlikte kamuoyuna sunulacağı ve reform paketlerinin de uzun vadeye yayılması bekleniyor. Ekonomik durgunluk riskine karşın politika faizinde kademeli yükselişi sürdürmekte kararlı olan ekonomi yönetimi, kamuda harcama kalemlerinde kısarak, durgunluğa düşmeden süreci tamamlamayı planlıyor.

ZAM ALGISI KIRILACAK

Bu kapsamda, 'toplumda sürekli zam gelecek' algısının kırılmasını amaçlayan ekonomi yönetimi, 'yeni vergi' almayacak, uzun hedefli ilave zamlar yerine, tek seferlik vergi artışlarına gidecek. Ankara kulislerinde, benzin ve motorine gelen ÖTV zamları da aynı doğrultuda okunuyor.

Ana eksen mali disiplin

Hükümet, küresel enflasyonla mücadele etmek için sıkılaşma tedbirlerine daha da ağırlık verecek. Sıkılaşma politikalarının taşıdığı ekonomik durgunluk riskine karşın uzun süreli enflasyon olasılığını sıfırlamak isteyen ekonomi yönetimi, finansal sıkılaşmayı sürdürecek. OVP'deki ana çerçeve, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacak. Orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmek önümüzdeki dönem en önemli makro hedefi.


Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama: ÖTV iki sebeple artırıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığından akaryakıt zamlarına ilişkin açıklama: ÖTV iki sebeple artırıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı benzin ve motorinin litre fiyatına yapılan ÖTV zammına ilişkin açıklama yaptı. İki nedenle ÖTV'de zam yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir. İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir." denildi. 2016'dan bu yana neredeyse hiç vergi artışının yapılmadığının belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz dördüncü ülke konumunda olduğu vurgulandı.


#Orta Vadeli Program
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#Döviz
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