Yüksek faizle mücadele OVP’si

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Ağustos sonunda açıklanması beklenen Orta Vadeli Program'ın (OVP) eylül içinde kamuoyu ile paylaşılacağı planlanıyor. Hükümetin enflasyon, döviz kuru, akaryakıt fiyatlaması gibi temel göstergelerdeki hedeflerini açıklayacağı OVP, yüksek faiz politikasından kaynaklanan sorunları aşacak şekilde tasarlanacak. Parasal sıkılaşmanın getirisi olan ekonomik durgunluk ve yüksek işsizlik riskine karşı kamuda yapılacak geniş kapsamlı tasarruflar kalkan olacak.
YAPISAL REFORMLAR YOLDA
Enflasyonla mücadele kapsamında parasal sıkılaştırma politikalarına ağırlık veren ekonomi yönetimi, OVP'yi, finansal sıkılaştırma üzerine bina edecek. Ekonomi yönetimi, küresel enflasyondan kaynaklanan riskleri sıfıra indirmek için politika faizinin yanı sıra yapısal reformlara da yönelecek. Geniş kapsamlı reformların eylül ayıyla birlikte kamuoyuna sunulacağı ve reform paketlerinin de uzun vadeye yayılması bekleniyor. Ekonomik durgunluk riskine karşın politika faizinde kademeli yükselişi sürdürmekte kararlı olan ekonomi yönetimi, kamuda harcama kalemlerinde kısarak, durgunluğa düşmeden süreci tamamlamayı planlıyor.
ZAM ALGISI KIRILACAK
Bu kapsamda, 'toplumda sürekli zam gelecek' algısının kırılmasını amaçlayan ekonomi yönetimi, 'yeni vergi' almayacak, uzun hedefli ilave zamlar yerine, tek seferlik vergi artışlarına gidecek. Ankara kulislerinde, benzin ve motorine gelen ÖTV zamları da aynı doğrultuda okunuyor.
Ana eksen mali disiplin
Hükümet, küresel enflasyonla mücadele etmek için sıkılaşma tedbirlerine daha da ağırlık verecek. Sıkılaşma politikalarının taşıdığı ekonomik durgunluk riskine karşın uzun süreli enflasyon olasılığını sıfırlamak isteyen ekonomi yönetimi, finansal sıkılaşmayı sürdürecek. OVP'deki ana çerçeve, mali disiplin odağında, deprem etkisi hariç bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyede belirlenmesi olacak. Orta vadede enflasyonu tek haneye düşürmek önümüzdeki dönem en önemli makro hedefi.