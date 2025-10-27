Yeni Şafak
Yüksek teknolojide çalışan sayısı 91 bin

Yüksek teknolojide çalışan sayısı 91 bin

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 27/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'de, teknoloji yoğunluğunun artırılmasına yönelik desteklerini sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 20 Haziran 2012'den 20 Haziran 2025'e kadar geçen sürede yüksek teknolojili ürünlerin üretiminde faal olarak çalışan kişi sayısının 91 bin 655 kişiye ulaştığını bildirdi. Bakan Kacır, "22 yılda imalat sanayii ihracatı 240 milyar doları aşarken, TÜİK verilerine göre 2002 yılında yüzde 28,5 olan orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2024 yılında yüzde 41,2 seviyesine yükseldi. Söz konusu ürün gruplarında istikrarlı bir artış trendi elde edildi" dedi.

ÜRETİME 650 MİLYAR TL

Soru önergesi yanıtına göre, yüksek teknolojili üretim için 20 Haziran 2012 tarihinden 20 Haziran 2025'e kadar bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgesi sayısı 2 bin 356'ya, öngörülen sabit yatırım tutarı 650,6 milyar liraya, istihdam sayısı ise 91 bin 655 kişiye ulaştı. 2026'da orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki üretim ve ihracatı destekleyen Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'na bütçeden 500 milyar lira ayrıldı.



#Teknoloji
#Ekonomi
#Fatih Kacır
