Ticaret Bakanlığı'ndan sahte indirimlere karşı sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi düzenlemesi sonrasında esnafların sürece uyumu için yapılması gereken iyileştirmeleri detaylarıyla anlattı. Buna göre, ürünlerin son 10 gün içindeki en düşük fiyatı üzerinden indirim yapılacak ve bu iki fiyat da etiketlerde belirtilecek.