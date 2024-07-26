Yurt dışı çıkış harcında istisna olanlar belli oldu

TBMM Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, vergi reformuna ilişkin milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Muş, yurt dışı çıkış pulundan kimlerin muaf olduğunu anlatırken, deprem bölgesindeki mücbir sebeplerin süresinin 31 Ağustos’ta sona ereceğini, uzatma kararının hükümette olduğunu söyledi.

KKTC KİMLİK BELGESİNE İZİN

Muş, bu yılın ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarının ise 1 milyar 217 milyon lira olduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Muş, 150 liradan 500 TL'ye yükseltilen yurt dışı çıkış harcından istisna olan kesimleri açıkladı. Muş, çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar, 7 yaşını doldurmamış olanlar, pasavan diye adlandırılan, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşların sınır ülkeye pasaportsuz gidebilmesinin sağlandığını söyledi. Muş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne kimlik belgesiyle çıkış yapanlar, yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demir yolu toplu taşıma ve yük taşıma araçları mürettebatından yurt dışına çıkış harcı alınmadığı bilgisini verdi.

MÜCBİR SEBEP BU YIL BİTİYOR

Muş, deprem sonrası ilan edilen mücbir sebep durumuna ilişkin şu an itibarıyla bir uzatma söz konusu olmadığını söyledi. Muş, "Sonrasıyla alakalı yapılacak başka bir değerlendirmede hükumetin farklı bir kararı olur mu onu bilemiyorum ama şu an hükumetin gündeminde olmadığını ifade edebilirim" dedi. Muş, teklifin, vergi mevzuatında yapılması öngörülen değişikliklerle kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sunacağını söyledi. Kurumlar Vergisi Kanunu gereğince kooperatiflerin kurumlar vergisinden muaf olduğunu söyleyen Muş, şunları kaydetti: "Muafiyette kadın-erkek kooperatifi ayrımı bulunmamaktadır."

6,2 MİLYAR TL USULSÜZLÜK CEZASI

Muş, bu yıla ilişkin usulsüzlük cezalarının sorulması üzerine ilk altı ayda 851 bin 293 mükellefe 6,2 milyar lira özel usulsüzlük ve usulsüzlük cezası kesildiğini ifade etti. Bu tutarın 1,7 milyar lirasının itiraz edilmeden tahakkuk edildiğini, 468 milyon lirasının da aynı dönemde tahsil edildiğini belirtti. Kesilen ceza tutarının 4,5 milyar lirası ihtilaflı olduğunu ve henüz kesinleşmediğini de sözlerine ekledi. Muş, bu yılın ilk altı ayında genel bütçe geliri olarak tahsil edilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları toplam tutarının ise 1 milyar 217 milyon lira olduğunu söyledi.







